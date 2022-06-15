OTOMOBİL:
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Togg Üst Yöneticisi Karakaş'tan “pazar içerisinde rekabetçi olacağız“ vurgusu

- "Hesaplarımıza göre önümüzdeki senenin martında trafiğe çıkabilecek şekilde sertifikasyonlarımızı tamamlayarak çıkmış, hareket etmiş olacağız"

Togg Üst Yöneticisi Karakaş'tan 'pazar içerisinde rekabetçi olacağız' vurgusu

15 Haziran 2022 Çarşamba 21:49

Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler"
- "Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz"

 Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, gelecek yıl mart ayından itibaren satışa sunulması hedeflenen Türkiye'nin otomobili için pazar içerisinde rekabetçi olacaklarını vurguladı.
Karakaş, Togg ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nda AA muhabirine, Gemlik'teki tesisin, kampüsün inşaatında ve oradaki ekipmanların restorasyonunda sona yaklaştıklarını bildirdi.
Zaman zaman sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptıklarını belirten Karakaş, temmuz sonu ağustos başında deneme üretimlerinin başlayacağını kaydetti.
Karakaş, "Bu şu anlama geliyor, hatlarımızda ilk defa bir üretim yapacağımız için 'araçlarımızı nasıl üreteceğimizi' öğreniyoruz. Belli müddet sonra da bu süreçleri dondurup artık burada yüksek aletlerde, kaliteli araç üretebiliriz diyeceğiz. Bu da hesaplarımıza göre, ekim sonu kasım başında olacak. Ekim sonu kasım başında seri üretime hazırız ama bu seri üretimi anında yapabileceğiz anlamına gelmez. Seri üretim yapıp pazara, trafiğe çıkacağız anlamına gelmez." diye konuştu.
Ürettikleri araçların Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde testlerini tamamlayacaklarını dile getiren Karakaş, "O testlerin de tamamlanması bazen 3 ay, bazen 5 ay sürer. Özellikle 2022'de siber güvenliğe yönelik regülasyonların değişmesi nedeniyle orada o süreci takip ediyoruz. Hesaplarımıza göre önümüzdeki senenin martında trafiğe çıkabilecek şekilde sertifikasyonlarımızı tamamlayarak çıkmış, hareket etmiş olacağız." bilgisini paylaştı.
- "Bulunacağımız segmentte rekabetçi olacağız"
Karakaş araçlara Türkiye'de büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Dolayısıyla zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz."
Bataryanın yine Togg tesisinin bitişiğindeki arazide kurulacağını açıkladıklarını hatırlatan Karakaş, "Burada bizim yan tesisteki bataryaların kullanımıyla kendi tesisimiz içerisinde başlayacağımız üretim arasında tabii ki bir zaman var. Fabrikaya tesisi kurmamız gerekiyor. Kendi aracımızın batarya ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi tesisimiz içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla kendi içimizde bir geçiş olacak orası. Seri üretime başladığımız andan itibaren kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasite artırımıyla ilgili ve hatta orada artık hücrenin de üretilmesine yönelik yatırım olacak." ifadelerini kullandı.




AA
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