Tur Assist, Çekicilerine Elektrikli Araç Eğitimi Verdi!

RS Otomotiv Grubu çatısı altında yer alan, Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip asistans şirketi Tur Assist, tedarik ağında yer alan çekicilere elektrikli araçlar ile ilgili kapsamlı bir eğitim verdi. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araç Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram tarafından gerçekleştirilen eğitim, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle elektrikli araçların arıza ya da kaza sonrası çekiciler tarafından yoldan çekilmesiyle ilgili öneriler dikkat çekti.





Ülkemizde asistans sektörünün öncü firmalarından biri olan Tur Assist, kuruluşundan bu yana yakın ilişkiler kurduğu hizmet birimlerine vermiş olduğu eğitim desteğini sürdürüyor. Tur Assist son olarak, 12 Kasım’da İstanbul’da bulunan The Green Park Pendik Hotel’de anlaşmalı çekici firmaları ile buluştuğu Hizmet Birimleri Toplantıları’nda elektrikli araçlarla ilgili bilgilendirme semineri düzenledi.





TEHAD Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araç Derneği Başkanı Berkan Bayram tarafından gerçekleştirilen eğitimde, elektrikli araçların çekilmesiyle ilgili dikkat edilmesi gereken konuların altı çizildi. Eğitimde katılımcılara "Elektrikli otomobillerin bir çoğunda hem önde hem arkada veya her 2 aks üzerinde elektrik motoruna sahip olmasından dolayı, yolda kalan bir elektrikli aracın çekici ile çekilmesi söz konusu olduğunda, ahtopot olarak tabir ettiğimiz çekici kolları ile kaldırılarak, düz yataklı bir çekici üzerine konulması en iyi çözüm olacaktır." önerisinde bulunan Bayram, sözlerine şu şekilde devam etti: "Böylece elektrikli otomobilin motoru çalışmadığı halde, tekerlek döndürmesi önlenmiş olur. Günümüzde birçok elektrikli otomobil üreticisi de, araç çalışmıyorken tekerlek dönmesi nedeniyle ortaya çıkan enerjinin, araç bataryasını olumsuz etkileme riskinden dolayı, elektrikli araçların sadece çekici üzerine alınarak taşınmasını tavsiye etmektedir."









“Tedarikçi firmalarımızı yeni eğitimlerle güçlendirmeye devam edeceğiz”





Eğitimin ardından kısa bir açıklamada bulunan Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan “Kuruluşumuzdan bu yana büyük güç aldığımız tedarikçi firmalarımızla yeni dönemde çok daha yakın ilişkiler içerisinde olacağız. Eğitim de yeni dönemde en çok üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Elektrikli otomobil kullanımı, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerine göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat artmış. 9 aylık rapora göre, 40 bine yakın hibrit + elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş. Bu sayının Mart 2023’te satışa sunulması beklenen TOGG ile daha da yukarılara çıkmasını bekliyoruz. Bizler de Tur Assist olarak bu yönde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, elektrikli ve hibrid araçların ihiyaçlarına cevap verecek şekilde tedarik ağımızı genişletip donatıyor, sahadaki personelimizi bu yönde bilgilendiriyoruz.Bugün gerçekleştirilen eğitimde aramızda olan TEHAD Başkanı Berkan Bayram’a aktarmış olduğu kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.” dedi.