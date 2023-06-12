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Zebra Elektronik The Smarter E Europe Münih Almanya’da

The Smarter E Europe 14-16 Haziran’da Münih – Almanya’da yapılacak. Uçtan uca e-mobilite çözümleri alanında hizmet veren Zebra Elektronik de fuarın İntersolar bölümünde yer alacak.

Zebra Elektronik The Smarter E Europe Münih Almanya'da

12 Haziran 2023 Pazartesi 12:06


Avrupa’nın en büyük enerji fuarı olan The Smarter E Europe, sektördeki yeni ürünlerin ve teknolojilerin sergilenmesi adına büyük bir platform olma özelliğini taşımaktadır. 

Akıllı, sürdürülebilir, yenilenebilir ve dijitalleşen enerji ile ilgili örneklerin gösterileceği fuar ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

Uluslararası işbirliklerine olanak tanıyan fuarda; dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör yöneticilerinin buluşması sağlanacak.

 Çeşitli konferans ve sunumların gerçekleştirileceği organizasyon’da enerji ile ilgili birçok konuya açıklık getirilecek.

Sıfır emisyon, sıfır karbon hedefi ile otomotiv sektörüne sektörüne yeni bir soluk getiren Zebra Elektronik, The Smarter E Europe’nin e-mobilite bölümünde dikkatleri üzerine çekecek.

Zebra Elektronik, sunmuş olduğu uçtan uca e-mobilite çözümleri ile teknolojik ve çevre dostu şarj altyapısının oluşumuna katkı sağlayarak, elektrikli araç sürüş ve kullanım oranının artmasını hedeflemektedir

Elektrikli araç şarj ekosistemine sunmuş olduğu donanım ve yazılım çözümleri ile faaliyetlerini sürdüren Zebra Elektronik, The Smarter E Europe’da AC, DC (Hızlı) şarj ünitelerini ve Ezoperator Şarj Ağı Yönetim Yazılım platformunu tanıtacak. Yenilikçi, teknolojik güvenilirlik, verimlilik, ultra hızlı şarj ve çevreci ürünleriyle  yer alacak. 




Zebra Elektronik Hakkında

Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağ çözümleri alanında öncü şirketi Zebra Elektronik A.Ş. 2011 yılında kurulmuştur. e-Mobilite ekosisteminin tüm katmanlarına çözümler üretmeye odaklanmış şirketimiz, kendi bünyesinde barındırdığı Ar-Ge’si ile akıllı şarj istasyon donanımlarını ve yazılımlarını geliştirip üretmektedir 


Zebra Elektronik, farklı ağ operatörleri için de şarj istasyon üretimi yapmakla birlikte, operatörlerin müşterilerine şarj yönetim hizmeti sağlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları yazılımları ezOperator Yazılım Paketi ile sunmaktadır.


Zebra Elektronik A.Ş., kurulduğu 2011 yılından bu yana Türkiye’nin lider e-Mobilite Altyapısı Çözüm Sağlayıcısıdır.

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