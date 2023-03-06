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20 Günde İnşa Edilen Hastane Hizmete Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Defne’de inşa ettiği, 54 yataklı hastane hasta kabulüne başladı.

20 Günde İnşa Edilen Hastane Hizmete Başladı

06 Mart 2023 Pazartesi 14:39

                                          
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Defne’de inşa ettiği, 54 yataklı hastane hasta kabulüne başladı.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Hatay’ın Defne ilçesinde yapımına başladığı hastanenin kurulumu, 20 gün içinde tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Defne Hastanesi, 6 Mart Pazartesi sabahından itibaren hasta kabulüne başladı. 54 yataklı ve yıllık 250 bin hasta kapasitesine sahip hastanede 12’si doktor olmak üzere 57 sağlık personeli hizmet veriyor. Bölgeye giderek hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu hastane devlet, millet, STK’lar ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle neler yapılabileceğini göstermek için çok güzel bir örnek oldu. Bu bölgedeki kardeşlerimiz kendi ayakları üzerinde durana kadar, hayat normale dönene kadar yanlarında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz” dedi. 
                         





         


İHA
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