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Antalya’da “İzmarit Değil Tohum At” sloganıyla tohum, fide ve fidan dikimi gerçekleştirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ etkinlikleri çerçevesinde "İzmarit Değil Tohum At" sloganıyla tohum, fide ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

Antalya'da 'İzmarit Değil Tohum At” sloganıyla tohum, fide ve fidan dikimi gerçekleştirildi

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:35
  "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tohum, fide ve fidanlar toprakla buluşturuldu. "İzmarit Değil Tohum At", "Zehire Değil Gıdana ve Geleceğine Yatırım Yap", "Tütün Tarlası Değil Oksijen Salan Ormanlar Bırak", "Doğaya Daha Yakından Bak" temalarıyla yapılan etkinlikte, 4 yaş grubu çocukların aileleriyle birlikte zaman geçirerek eğlenebilmeleri ve sigaranın zararlarının en küçük yaşta öğrenmeleri amaçlandı. 
  Düzenlenen anlamlı etkinliğe; İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Emre Cihat Aydemir, Orman İşletme Müdürü Ahmet Yıldırım, öğrenciler ve velileri katıldı. 
  Etkinlikle ilgili açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, tütünün zararlarına dikkat çekti. Tütün ürünlerinin birçok hastalığa neden olduğuna vurgu yapan Çelik, “Tütünün zararlarına dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. 4 yaş grubundaki çocuklarımızı getirdik ve doğada bulunan sigara izmariti ve çöp toplama etkinliği yaptık. “İzmarit Değil Tohum At” sloganıyla fidan dikimini gerçekleştirdik. Tütün birçok hastalığın temelinde olan en önemli etkenlerden bir tanesidir. Buna engel olmamız için de müptelalıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Biz de buna dikkat çekmek için sigaranın zararlarını en temelden işledik. 4 yaşındaki çocuklara en küçük yaşta öğreteceğiz ki ileride bir müptela sorunu oluşmasın” dedi. 
                                    


İHA
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Anahtar Kelimeler
Sigara Değil Fidan
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