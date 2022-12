Başkan Bıyık’tan sabah mesaisi

Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, güne sabah namazı buluşmasıyla başladı. Cami cemaatiyle hasbihal eden Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra Borsa İstanbul Darıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katılarak öğrencilere iyi dersler diledi.

Darıcalılar, sabah namazının feyz ve bereketinden istifade etmek için hemen her sabah farklı bir camide buluşurken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da vatandaşlarla birlikte namaz kıldıktan sonra cami cemaatiyle kahvaltı yapıyor. Her yıl geleneksel hale gelen sabah namazı buluşmaları bu yıl Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Merkez Camii ile yeniden başlarken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş da eşlik etti. Kılınan sabah namazının ardından Başkan Muzaffer Bıyık, cemaat ile bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Başkan Muzaffer Bıyık, kahvaltı esnasında vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyerek not aldı. Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, sabah namazı programlarının da süreceğini ifade etti.

BAYRAK TÖRENİNDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Sabah namazının ardından her Pazartesi okulun ilk günü gelenekselleşen okul ziyaretinde de bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, Borsa İstanbul Darıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katılarak öğrencilere iyi dersler diledi. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan ve daha sonra öğrencileri sınıflarına uğurlayan Başkan Muzaffer Bıyık, iyi dersler temennisinde bulundu. Öğrencilerle sohbet edip başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, ardından okul idaresi ve öğretmenlerle de bir süre görüşerek okulun talep ve ihtiyaçlarını sordu. Eğitimi önemsediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.