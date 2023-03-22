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Başkan Sarı’dan Ramazan ayı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, karşılamaya hazırlandığımız Ramazan ayı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Sarı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

Başkan Sarı'dan Ramazan ayı mesajı

22 Mart 2023 Çarşamba 15:42


“Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik buhranın yanı sırada 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışarak bir Ramazan ayını daha karşılıyoruz. Acılarımız henüz tazeyken her gün bir yenisinin eklendiği, vatandaşın değil sarayın refahının düşünüldüğü uygulamalarla hayat şartları daha da zorlaştırılıyor. Tüm bu olan bitene rağmen dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha elimizden geldiğince göstermeliyiz. İhtiyaç sahiplerinin, ihtiyaçları karşılamak isteyenlerle buluştuğu veren elin alan eli görmediği, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyerek gösterilen dayanışma örneğini mübarek Ramazan ayında da toplum olarak sürdürmeliyiz. Ramazan ayında birbirimize daha fazla kenetlenerek bu zor günleri geride bırakacağız. Asla yalnız değilsiniz. Dayanışmayı ve yardımlaşmayı sürdüreceğimiz Ramazan ayının, bu zor dönemi atlatarak ulaşacağımız güzel günlerin müjdecisi olmasını diliyorum.”

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