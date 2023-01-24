SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CHP'li Soyluçiçek esnaf ziyaretinde

Eski CHP Kocaeli - Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, ilçedeki bazı esnafları ziyaret etti.

CHP'li Soyluçiçek esnaf ziyaretinde

24 Ocak 2023 Salı 21:09



Eski CHP Kocaeli - Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, ilçedeki bazı esnaflara ziyarette bulundu. 
Cihan Soyluçiçek, ilçedeki iletişimi ve etkinliği devam ettiriyor. Soyluçiçek, her fırsat bulduğunda ilçede her kesimden vatandaşlarla buluşuyor, ziyaretlerde bulunuyor. Soyluçiçek'in bu davranışı da büyük takdir topluyor. 
CHP'li Soyluçiçek son ziyaretini de sosyal medya hesabından paylaştı. 
Bir esnafı ziyaret eden Soyluçiçek, "Pideci Yılmaz abimizi ziyaret ettik. İkramlarından ötürü kendisine teşekkür eder, bol bereketli kazançlar dileriz." yorumunu yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Chpçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli CHP İzmit’in yeni başkanı Kocaeli CHP İzmit’in yeni başkanı
CHP Kocaeli'nin 2023 seçimlerinin koordinasyonunu emanet edeceği SKM Başkanı Nazım Gençtürk oldu CHP Kocaeli'nin 2023 seçimlerinin koordinasyonunu...
BAŞKAN YILDIZ’DAN 3 AYLAR MESAJI BAŞKAN YILDIZ’DAN 3 AYLAR MESAJI
İzmit’te ‘2023’e doğru Şehir Buluşmaları’ tam not aldı İzmit’te ‘2023’e doğru Şehir Buluşmaları’...
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kütüphane açılışı için Kocaeli’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kütüphane açılışı...
BTP Gebze’de üye katılım töreni yaptı. BTP Gebze’de üye katılım töreni yaptı.
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Kocaeli CHP İzmit’in yeni başkanı
CHP İzmit İlçe Başkanlığı için Darcan’ın ismi genel merkeze verilecek

Haberi Oku