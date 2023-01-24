CHP'li Soyluçiçek esnaf ziyaretinde





Eski CHP Kocaeli - Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, ilçedeki bazı esnaflara ziyarette bulundu.

Cihan Soyluçiçek, ilçedeki iletişimi ve etkinliği devam ettiriyor. Soyluçiçek, her fırsat bulduğunda ilçede her kesimden vatandaşlarla buluşuyor, ziyaretlerde bulunuyor. Soyluçiçek'in bu davranışı da büyük takdir topluyor.

CHP'li Soyluçiçek son ziyaretini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir esnafı ziyaret eden Soyluçiçek, "Pideci Yılmaz abimizi ziyaret ettik. İkramlarından ötürü kendisine teşekkür eder, bol bereketli kazançlar dileriz." yorumunu yaptı.