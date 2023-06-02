Darıca’da park ve bahçeler yenileniyor

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve bahçelerde devam eden bakım-onarım çalışmalarına hız verdi. Aralıksız bir şekilde sürdürülecek bakım ve onarım çalışmaları Darıca’da bulunan tüm park ve bahçelerde sürdürülecek.