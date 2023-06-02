banner905
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da park ve bahçeler yenileniyor

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve bahçelerde devam eden bakım-onarım çalışmalarına hız verdi. Aralıksız bir şekilde sürdürülecek bakım ve onarım çalışmaları Darıca’da bulunan tüm park ve bahçelerde sürdürülecek.

Darıca'da park ve bahçeler yenileniyor

02 Haziran 2023 Cuma 12:38

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarının periyodik olarak onarım ve yenilemeleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların yaz aylarında daha konforlu vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kısa bir süre sonra kapanmasıyla birlikte vatandaşlarımız çocukları ve aileleri ile birlikte parklarda daha fazla vakit geçirecek. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ve kıymetli yavrularımızın daha güvenli, konforlu ve huzurlu bir şekilde parklarda vakit geçirebilmeleri için oyun gruplarında, oturma gruplarımızda bakım onarım çalışmalarına hız verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak bu parklarımızda bakım, onarım, sulama, boyama, yumuşak zemin ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Fitness aletleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile mevsime uygun bitki ve ağaçlarımız ile de aileler çocuklarıyla birlikte gönüllerince diledikleri gibi vakit geçirebilecekler” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Talus: Başkan Talus: "Bu destanı birlikte yazdık"
KSO Başkanı Zeytinoğlu ilk çeyrek büyüme oranını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu ilk çeyrek büyüme oranını...
Ak Parti’ye İlk Hayırlı Olsun Şehit Yakınları Ve Gazilerden Ak Parti’ye İlk Hayırlı Olsun Şehit Yakınları...
Başkan Tutuş’tan İzmit’e Teşekkür Başkan Tutuş’tan İzmit’e Teşekkür
Başkan Talus: Başkan Talus: "Bu zafer, eşi benzeri olmayan bir...
İYİ Parti lideri Akşener: “Millet iradesi başımızın tacıdır” İYİ Parti lideri Akşener: “Millet iradesi başımızın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Başkan Talus: "Bu destanı birlikte yazdık"
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Cumhur İttifakı ortağı il başkanlarını tek tek ziyaret...

Haberi Oku