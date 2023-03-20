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SİYASET:
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Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut: Bu ülkede bizde varız bizi yok sayamazlar!

Seçimlere Adalet Partisi ile ittifak kurarak katılacaklarını beyan eden Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, “Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Yaklaşık 7 Milyon oyu temsil eden Güzel Parti'yi görmezden geldi. Hem Cumhur hem de Millet ittifakı 0,1 oyu bile olmayan birçok siyasi partiyi ittifaklarına kabul ettiler. Güzel Parti'ye gelince bizleri yok saydılar.” dedi.

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut: Bu ülkede bizde varız bizi yok sayamazlar!

20 Mart 2023 Pazartesi 11:36

 

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Adalet Partisi Genel Başkanı Necdet Öz ile seçimlere ortak girmek için anlaşma yaptıklarını ve protokol imzaladıklarını açıkladı. 

Cumhur İttifakı ve Milet İttifakı’nın Güzel Parti'yi görmezden geldiğini ifade eden Akbulut, “Yeteri maddi gücümüz olmadığından dolayı maalesef bu seçimlere Güzel Parti olarak katılamıyoruz. Adalet Partisi ile yapmış olduğumuz protokol ile Adalet Partisi çatısı altında 2023 Genel Seçimlerine katılacağız. Güzel Parti olarak Roman, Abdal ve Dom vatandaşımızın oylarına talibiz ve 7 milyon oy potansiyeline sahip bir partiyiz. Kürt, Arap, Yörük ve Avşar vatandaşlarımızda partimizin birleştirici gücü sebebi ile aramıza katıldılar. Cumhur İttifakı ve Millet ittifakı maalesef bizleri yok saymaya devam ediyorlar. Yüzde 0.1 oyu bile olmayan siyasi partiler ile ittifak kuranlar bizleri yok sayamazlar. Bu ülkede var olduğumuzu genel seçimlerde gücümüzü göstererek ispat edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Görüşme Taleplerimiz Ret Edildi

Akbulut, “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yardımcıları tarafından talep ettiğimiz randevu ret edildi. Bir diğer görüşme talebimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a idi ama maalesef oradan da görüşme talebimize ret geldi. 2020 yılın da kurulmuş bir siyasi partiyiz ve maddiyatsızlıktan dolayı seçimlere katılamayacağımız sebebi ile bizleri görmezden geliyorlar ise yanıldıkları tek bir şey var bizim maddi değil manevi gücümüz var. Bizler dediğim gibi 7 Milyon vatandaşın sesiyiz. Sadece seçimden seçime hatırlanan vatandaşların sesiyiz. Artık bizler burada var olduğumuz sürece bizleri yok saymalarına müsaade etmeyeceğiz.” Dedi.

 

Ülkeyi Tüm Renkleri ile Yöneteceğiz Dediler Bizleri Görmezden Geldiler

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, “6’lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘bu ülkeyi tüm renkleriyle yöneteceğiz’ demişti ve HDP’ye yeşil ışık yakmıştı Kürt oylarını temsil eden HDP’den randevu isteyen Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu maalesef bizleri görmezden geldi.”dedi

Genel Seçimlerde Gücümüzü Göstereceğiz

Güzel Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Gökdemir, “Zorlu bir seçim sürecine girdik ve bu süreçten anlımız ak bir şekilde çıkacağız. Genel Başkanımızın dediği gibi bizleri kimsenin yok saymasına müsaade etmeyeceğiz. Bizler burada varız ve var olmaya da devam edeceğiz. 7 Milyon potansiyel oy gücümüz var. Genel seçimlerde gücümüzü göstereceğiz ve zafere giden bu yolda vatandaşlarımızın sesi olacağız” ifadelerini kulladı.

 



İHA
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