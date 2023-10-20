İsrail zulmü Gebze'de protesto edildi





İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de gerçekleştirdiği zulüm ve insanlık dışı eylemler Gebze'de protesto edildi. Gebzede 15 temmuz milli irade meydanında İMH nin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapılan protestoya Gebze belediyeler birliği de katıldı. Gebze Belediyesi başkanı zinnur büyükgöz, Çayırova belediyesi başkanı bünyamin çiftçi, darıca belediye başkanı muzaffer bıyık da katıldı. Gebze Belediyesi başkanı zinnur büyükgöz yaptığı konuşmada emperyalizm ve küresel işgal güçlerinin kudüste müslümanlara zulüm ettiğini bunun islamiyete yönelik düşmanlık olduğu görüşünü savundu. (ÜMİT ÜLKER)





