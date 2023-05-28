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Kocaeli Valisi Yavuz: "1 milyon 516 bin 820 seçmenimiz oy kullanacak"

- "886 ekip, 6 bin 200 personel ve bin 456 araç ile şu anda güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz"

Kocaeli Valisi Yavuz:

28 Mayıs 2023 Pazar 13:47

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda İzmit’te oy kullanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün itibariyle 644 sandık bölgesinde 4 bin 346 sandıkta 1 milyon 516 bin 820 seçmenimiz oy kullanacak. 886 ekip, 6 bin 200 personel ile ve bin 456 araç ile şu anda güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz. Aldığımız tedbirlere ve halkımızın demokrasiye olan inancına sonuna kadar inanıyoruz” dedi. 
  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte İzmit Ortaokulu 1093 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Vali Yavuz, seçimin ikinci turunda Kocaeli’de 644 sandık bölgesinde 4 bin 346 sandıkta 1 milyon 516 bin 820 seçmenin oy kullanacağını belirtti. Güvenlik tedbirlerinin de alındığına değinen Vali Yavuz, 886 ekip, 6 bin 200 personel ve bin 456 aracın çalıştığını söyledi. 
 
  “Aldığımız tedbirlere ve halkımızın demokrasiye olan inancına sonuna kadar inanıyoruz” 
  Güvenlik tedbirlerine ve halkın demokrasiye inancına inandıklarını söyleyen Vali Seddar Yavuz, “Hem ülkemiz hem şehrimiz demokrasiyi özümsemiş, hoşgörüyü içselleştirmiş ve dünyaya örnek olabilecek şekilde, yıllardır da seçimleri gerçekleştirmiş bir milletiz. Bugün de aynı olgunlukla sandıklara tüm kardeşlerimizin gideceğine ve hür iradelerini sandığa yansıtacaklarını inanıyoruz. Bugün itibariyle 644 sandık bölgesinde 4 bin 346 sandıkta 1 milyon 516 bin 820 seçmenimiz oy kullanacak. Özellikle halkımızın hür iradesinin sandığa yansıması ve herhangi bir baskı altında kalmaması için valiliğimiz koordinasyonunda günlerdir süren, detaylı güvenlik planlamaları yapılmıştır. 886 ekip, 6 bin 200 personel ve bin 456 araç ile şu anda güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz. Şu ana kadar sadece bir sandıkta sandık görevlilerinin tartışması şeklinde ufak bir hadise meydana gelmiş. Bunun dışında ilimizde herhangi bir seçim suçu ya da olayı meydana gelmemiştir. Ayrıca bu personele ilaveten hazır kuvvet olarak tuttuğumuz, herhangi bir olay vukuunda da derhal müdahale edebileceğimiz hazır kıta ekiplerimiz de bekliyor. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aziz Türk milletine, gönül coğrafyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aldığımız tedbirlere ve halkımızın demokrasiye olan inancına sonuna kadar inanıyoruz” diye konuştu. 
 


İHA
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