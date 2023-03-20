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Mehmet Ali Belek Saadet Kocaeli’den Aday Adayı

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçim yaklaşırken Saadet partisinde Milletvekili aday adaylık süreçleri devam ederken, Başiskele Yuvacık'ın sevilen İsmi Mehmet Ali Belek aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Mehmet Ali Belek Saadet Kocaeli'den Aday Adayı

20 Mart 2023 Pazartesi 12:48

Mehmet Ali Belek Kimdir?

1990 yılında dünyaya gelen Belek, İlkokulu Yuvacık ilkokulunda, ortaokulu Yuvacık Levent Kırca Oya Başar'da, Liseyi Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe bölümünde bitirmiştir.

Üniversite eğitimini sırasıyla, Kocaeli Üniversitesi Lojistik bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü ile tamamlamıştır.

Çeşitli firmalarda muhasebe sorumlusu olarak çalıştıktan sonra 2016 yılından itibaren  Tekstil Makineleri İmalatı yapan özel bir firmada Mali İşler Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası kayıtlı üyesidir.

Kurtuluş savaşında Servetiye Cephesinde görev yapan Gazi Ömer Belek'in torunu olan Belek evli ve iki çocuk babasıdır.

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