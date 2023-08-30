Nusret Acur'dan 30 Ağustos mesajı

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur mesajında, "Türk milleti olarak öyle şanslıyız ki, dünya tarihinin en büyük zaferlerinden birine bu topraklarda imza atıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihe altın harflerle yazıldı.

İYİ Parti olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamakla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin bizlerin de yol haritasını çizen büyük bir destan olduğunu ifade etmek istiyoruz. Gücümüzü ve inancımızı Atatürk ve silah arkadaşlarından alırken, bir ve bütün olan Türk milletinin önünde yeni zaferler için hiçbir gücün duramayacağına inanıyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsız Türk vatanı için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.