İYİ Parti olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamakla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin bizlerin de yol haritasını çizen büyük bir destan olduğunu ifade etmek istiyoruz. Gücümüzü ve inancımızı Atatürk ve silah arkadaşlarından alırken, bir ve bütün olan Türk milletinin önünde yeni zaferler için hiçbir gücün duramayacağına inanıyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsız Türk vatanı için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.
Nusret Acur'dan 30 Ağustos mesajı
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.
İYİ Parti olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamakla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadelenin bizlerin de yol haritasını çizen büyük bir destan olduğunu ifade etmek istiyoruz. Gücümüzü ve inancımızı Atatürk ve silah arkadaşlarından alırken, bir ve bütün olan Türk milletinin önünde yeni zaferler için hiçbir gücün duramayacağına inanıyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsız Türk vatanı için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.