DARICA TENİS KULÜBÜ, ULUSLARARASI TENİS ARENASINDA ZİRVEDE!

Aynı dönemde, tenis kulübünün genç yetenekleri, farklı turnuvalarda da parladı. Adana'da düzenlenen 12 yaş sonbahar tenis turnuvasında İlayda Kayra Keleş, çiftler kategorisinde Şampiyonluk yaşarken teklerde de Final oynadı.
Kocaeli'nde düzenlenen 14 yaş sonbahar tenis turnuvasında ise Talha Emin Bulut, partneri Bartu Aslan ile birlikte çiftlerde zirveye çıktı ve aynı zamanda teklerde Final maçına çıktı.
BAŞARI TESADÜF DEĞİL
Kulüp Kurucu Halil Bulut, bu büyük başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Uluslararası ve ulusal yarışmalarda başarılarımız devam edecek." dedi.
ARTARAK BAŞARIMIZ DEVAM EDECEK
Kurucu Baş Antrenör Şahin Beyazgül ise sporcularını kutlayarak, "Aralık ayında yapılacak milli takım seçme turnuvasına hazırlanıyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek." açıklamasını yaptı.