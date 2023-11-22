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DARICA TENİS KULÜBÜ, ULUSLARARASI TENİS ARENASINDA ZİRVEDE!

DARICA Tenis Kulübü, 13-19 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ITF Junior J30 Uluslararası Tenis Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcumuz Emirhan Bulut, turnuvada gösterdiği üstün performansla Şampiyon oldu, tüm rakiplerini geride bıraktı.

DARICA TENİS KULÜBÜ, ULUSLARARASI TENİS ARENASINDA ZİRVEDE!

22 Kasım 2023 Çarşamba 10:56

Aynı dönemde, tenis kulübünün genç yetenekleri, farklı turnuvalarda da parladı. Adana'da düzenlenen 12 yaş sonbahar tenis turnuvasında İlayda Kayra Keleş, çiftler kategorisinde Şampiyonluk yaşarken teklerde de Final oynadı.

 Kocaeli'nde düzenlenen 14 yaş sonbahar tenis turnuvasında ise Talha Emin Bulut, partneri Bartu Aslan ile birlikte çiftlerde zirveye çıktı ve aynı zamanda teklerde Final maçına çıktı.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Kulüp Kurucu Halil Bulut, bu büyük başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Uluslararası ve ulusal yarışmalarda başarılarımız devam edecek." dedi.

ARTARAK BAŞARIMIZ DEVAM EDECEK

Kurucu Baş Antrenör Şahin Beyazgül ise sporcularını kutlayarak, "Aralık ayında yapılacak milli takım seçme turnuvasına hazırlanıyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek." açıklamasını yaptı.

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