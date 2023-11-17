Merve Ertuğ Karate milli takımda

Merve Ertuğ 17-19 Kasım 2023 tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Lübliana’da gerçekleşecek olan 23. Ümit, Genç, U21 Balkan Karate Şampiyonası için Milli Takım kafilesi ile yola çıktı.
başarısından gurur duyduğunu aktardı.
Merve Ertuğ “Öncelikle bugün olduğum konumdan çok mutlu ve gururluyum. Bu zamana kadar ailemin desteği yanı sıra, kulüp başkanımız ve hocam İbrahim Erin, Antrenörüm Mesut Kolaylı ve İsmail Bulut hocalarımın üzerimdeki emekleriyle güzel başarılar elde ettim. İnşallah Balkan Şampiyonasında, Seri A ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonlukla bunları taçlandırıp ülkemize istiklal marşımızı okutmanın onurunu yaşatmak istiyorum. Her zaman ülkemi en güzel şekilde temsil etme adımlarıyla ilerlemek istiyorum” dedi.