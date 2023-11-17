Merve Ertuğ Karate milli takımda

Balıkesir ilinde düzenlenen Ümit-Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonasında Milli Takım seçmelerinde Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor sporcusu Merve Ertuğ tüm rakiplerini yenerek Karate milli takımına seçilmiştir.

Merve Ertuğ 17-19 Kasım 2023 tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Lübliana’da gerçekleşecek olan 23. Ümit, Genç, U21 Balkan Karate Şampiyonası için Milli Takım kafilesi ile yola çıktı.





Merve Ertuğ 24-26 Kasım tarihlerinde Portekiz’de düzenlenecek olan Seri A turnuvasına ve daha sonra Şubat ayında Gürcistan Tiflis’de düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Avrupa Karate Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecektir.