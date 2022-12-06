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Uzun Mesafe ve Sürat Yarışları nefes kesti

Büyükşehir’in ev sahipliğinde düzenlenen 2022-2023 sezonun ilk Türkiye Oryantiring Şampiyonasında sporcular dereye girmek için mücadele etti

Uzun Mesafe ve Sürat Yarışları nefes kesti

06 Aralık 2022 Salı 11:14

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve üç gün süren Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 1. Kademe Uzun Mesafe Ve Sürat Yarışlarıyla sona erdi. Kocaeli’nin Gebze ilçesi Denizli Köyü’nde ilk iki gün orta ve uzun mesafe yarışlarının ardından son gün sporcular Gölcük Şehir Stadyumu’nda düzenlenen Sürat Yarışlarıyla dereceye girebilmek için mücadele etti. Büyük ölçüde muhakeme becerisi gerektiren ve dayanıklılık isteyen kadın ve erkek 17 kategoride, 41 ilden, 110 kulüp, 1134 sporcu şampiyon olup Türkiye Oryantiring Milli Takımında yer almak için koştu.

 

‘SPOR KENTİ’ ÜNVANI EKLENDİ

Şampiyonanın son gününde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, yapılan spor yatırımların ardından Kocaeli’nin pek çok güzel sıfatının yanına artık bir de ‘Spor Kenti’ unvanının eklendiğini belirtti. Şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını ifade eden Çakmak, “41 farklı ilden 110 kulüp ve 1134 sporcu ile Oryantiring Şampiyonası’nı gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz. Burada farklı illerden sporcuları misafir ediyoruz. Spor Kenti Kocaeli’nde binlerce sporcuyla birlikte olmak bizi gerçekten gururlandırdı. Sporcularımızın heyecanı da görülmeye değerdi” ifadelerini kullandı.

 

SPORUN BAŞKENTİ OLMAYI FAZLASIYLA HAK EDİYOR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yaptığı konuşmada, “Kocaeli Büyükşehir ev sahipliğinde ve Tahir Başkanımızın liderliğinde 2022 yılında Kocaeli’nin tamamında 8 uluslararası, 30 ulusal ve yüze yakın organizasyonla ilimiz Sporun Başkenti olmayı fazlasıyla hak ediyor. Kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya hedefleyen zorlu bir spor dalı olan oryantiring yarışlarında dereceye giren sporcular başta olmak üzere, katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

 

SPORU SEVEN VE DESTEKLEYEN BİR BELEDİYE

Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu da yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen 2022-2023 sezonu Türkiye Oryantring Şampiyonası'nın 1. Kademe Yarışlarının startını Kocaeli’nden verdiklerini belirterek, “Yaklaşık 110 kulübümüzden 1134 sporcumuzla tam oryantiring havası diyebileceğimiz parkurlarımızla çok güzel bir ortamda harika bir yarış gerçekleştirildi. Kocaeli bölgesi bu anlamda daha önce de uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan ve tecrübeli bir bölgemiz ve belediyemiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a da teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.


DERECEYE GİREN SPORCULAR
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Uzun Mesafe ve Sürat Yarışları’nda dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Başkan Vekili Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Sezer, daire başkanı Yıldırım, federasyonu başkanı Çolakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

 

Uzun Mesafe Yarışları madalya alan sporcular

K16A (64) 6,2 km 195 m 14 C

1. Melek Tekin                                İnegöl Belediye SK

2. Hatice Elif Kurt                            Altun Hedef GSK

3. Rabia Aslan                                İnegöl Belediye SK

 

E16A (79) 6,7 km 180 m 15 C

1. Süleyman Efe Sarı                     Balıkesir GSK

2. Kubilay Karataşlı                        Çankaya Oryantiring GSK

3. Yavuz Selim Şırkı                       Kayseri GSM

 

K16B (48) 4,2 km 90 m 12 C

1. Aleyna Zeybek                           İnegöl Belediye SK

2. Fatma Sude Sarı                        Tavşanlı Oryantiring GSK

3. Gülsüm İkbal Şen                       Bucak Bld. Oğuzhan DSGSK

 

E16B (55) 4,8 km 120 m 15 C

1. Efe Aslan                                    Kuzey Oryantiring SK

2. Ali Yavuz Güngör                       Osmaniye OGİDOS

3. Ahmet Oğuzhan Polat               Osmaniye OGİDOS

 

K18A (36) 6,8 km 190 m 18 C

1. Ayşa Asya Tuzcuoğulları           Balıkesir GSK

2. Buse Açıl                                    Balıkesir GSK

3. Sıla Dursun                                Bursa Hedef GDSK

 

E18A (47) 7,8 km 300 m 19 C

1. Hüseyin Şahan                          Balıkesir GSK

2. Utku Çiçek                                  Anadolu Oryantiring SK

3. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları            Balıkesir GSK

 

K18B (22) 4,6 km 115 m 15 C

1. Cemre Başak Özçelik                Düzce GHSK

2. Kayra Varol                                 Düzce GHSK

3. Saliha Polat                                Batman GSM

 

E18B (24) 5,1 km 185 m 17 C

1. İlyas Barış Çalışır                       Konya GSK

2. Çağrı Doğukan Özcan               Osmaniye OGİDOS

3. Ramazan Emre Öğdem             Bucak Bld. Oğuzhan DSGSK

 

K20A (26) 7,8 km 300 m 18 C

1. Esma Melle                                 Anadolu Oryantiring SK

2. Eylül Şenal                                 Ankara Orienteering SK-AOSK

3. Betül Önal                                   Anadolu Oryantiring SK

 

E20A (37) 9,2 km 340 m 22 C

1. Orbay Fatih Yıldız                      Balıkesir GSK

2. Turgut Köse                                Kastamonu Oryantiring SK

3. Ahmet Polat                                Tavşanlı Oryantiring GSK

 

K20B (19) 5,0 km 170 m 14 C

1. Cansever Kurt                            Pikolo Spor Kulübü

2. Ece Kırcı                                     Yıldız Teknik Ünv. SK

3. Açelya Buket Korkmaz               Pikolo Spor Kulübü

 

E20B (23) 4,0 km 160 m 15 C

1. Hüseyin Gökay                           Akhisar Bel. SFSK

2. Tuna Şen                                    Yıldız Teknik Ünv. SK

3. Hamdi Koçaş                              Konya GSK

 

K21A (42) 7,9 km 300 m 19 C

1. Aliye Ayta                                    Kuzey Geyikleri DSK

2. Nur Gülnihal Çakır                      Pikolo Spor Kulübü

3. L. Monika Etterle Biederman     İnegöl Oryantiring GSK

 

E21A (96) 8,6 km 350 m 19 C

1. Fatih Şölen                                 Düzce Oryantiring Ve Doğa SK

2. İlyas Avcı                                    İnönü Belediyesi GSK

3. Nazım Altun                                Türk Silahlı Kuvvetleri SK-TSK

 

K21B (24) 5,6 km 165 m 13 C

1. Betül Ahıskalı                             Ankara Orienteerıng SK-AOSK

2. Damla Barotcu                           Düzce GHSK

3. Gülşah Karataşlı                        Pusat SK

 

E21B (31) 6,4 km 200 m 18 C

1. Hüseyin Ergin                             Osmaniye OGİDOS

2. Batuhan Gökkaya                      Osmaniye OGİDOS

3. Oğuzhan Aşcıoğlu                     Yıldız Teknik Ünv. SK

 

K21E (34) 8,9 km 340 m 20 C

1. Elif Gökçe Avcı                           İnönü Belediyesi GSK

2. Ayşe İşler                                    Jandarma Gücü SK

3. Hilal Oruç                                    İnegöl Oryantiring GSK

 

E21E (62) 11,4 km 450 m 26 C

1. Ahmet Kaçmaz                           Jandarma Gücü SK

2. Koray Şahin                                Türk Silahlı Kuvvetleri SK-TSK

3. Özgür Fettah                              Türk Silahlı Kuvvetleri SK-TSK

 

K35 (10) 7,5 km 260 m 18 C

1. Elif Ateş                                      İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Gonca Ünal                                İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Tatiana Kalenderoğlu                İstanbul Orienteering SK-İOG

 

E35 (29) 8,6 km 335 m 21 C

1. Abdullah Erdoğan                      Jandarma Gücü SK

2. Pawel Jan Biederman               İnegöl Oryantiring GSK

3. Sedat Caferoğlu                         Edirne GSM

 

K40 (9) 6,1 km 185 m 13 C

1. Seda Arslan                                Pusula Doğa SK

2. Ahu Yetiş                                    Yenimahalle Teknik GSK

3. Sinem Deniz                               Çankaya Oryantiring GSK

 

E40 (25) 7,7 km 320 m 17 C

1. Bülent Şahin                               İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Muhterem Bulut                          Malatya GSM

3. Suat İpekoğlu                             Yenimahalle Teknik GSK

 

K45 (13) 5,3 km 175 m 11 C

1. Itır Atadiyen                                Yakamoz GSK

2. Ayşegül Övünç                           Yakamoz GSK

3. Cemile Usta                                İstanbul Orienteerıng SK-İOG

 

E45 (13) 6,3 km 260 m 14 C

1. Mükremin Güven Solmaz          İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Sinan Şen                                   İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Yavuz Kurtuluş Anıl                    İstanbul Orienteering SK-İOG

 

K50 (7) 4,8 km 195 m 13 C

1. Emine Öztürk                              Bursa Oryantiring SK

2. Lütfiye Kızılaslan Tosun            Mersin Bahriye Yelken Doğa SK

3. Nuran Demirer                            Yakamoz GSK

 

E50 (16) 5,2 km 200 m 15 C

1. Cengiz Altun                               Altun Orienteering ve ASK

2. Ercüment Usta                           İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Tanzer Dursun                           Bursa Hedef GDSK

 

K55 (2) 4,5 km 160 m 13 C

1. Gülşeker Altun                            Bostanlıspor GSK

2. Gülderen Saygı                          Demirci Akıncıları GSK

 

E55 (14) 5,0 km 190 m 13 C

1. Yakup Yakupoğlu                       İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Abdullah Turan                          Ayancık Belediyesi SK

3. Necati Yıldız                               İstanbul Orienteering SK-İOG

 

K60 (1) 4,1 km 120 m 14 C

1 Nigar Boz                                     Doruk Dağcılık ve DSK

 

E60 (8) 4,4 km 165 m 14 C

1. Rahim İlgenli                               Ankara Orienteering SK-AOSK

2. Mehmet Çetin Şimşit                  Ankara Orienteering SK-AOSK

3. Hilmi Mert                                    Bursa Oryantiring SK

 

EMAÇIK (1) 3,7 km 80 m 11 C

1 Tahir Emre Esirgen                     Ankara Orienteering SK-AOSK

 

Sürat Yarışları madalya alan sporcular

K16A (64) 2,6 km 40 m 14 C

1. Hatice Elif Kurt                            Altun Hedef GSK

2. Melek Tekin                                İnegöl Belediye SK

3. Medine Münevver Korkmaz       Niksar Belediye SK

 

E16A (79) 2,7 km 50 m 14 C

1. Gürhan Horasanlı                      İnegöl Belediye SK

2. Kuzey Özkurt                              Ankara Orıenteerıng SK-AOSK

3. Demir Özgün                              Bursa Oryantiring SK

 

K16B (61) 2,4 km 45 m 12 C

1. Sümeyye Andaç                         Pusat SK

2. Melike Korkmaz                          Demirci Akıncıları GSK

3. Arjin Gezgin                                Batman GSM

 

E16B (67) 2,5 km 45 m 11 C

1. Ali Yavuz Güngör                       Osmaniye OGİDOS

2. Eymen Buztaş                            İnegöl Belediye SK

3. Mert Alp Çevik                            Amazon Oryantiring DSK

 

K18A (38) 2,7 km 50 m 14 C

1. Ayşa Asya Tuzcuoğulları           Balıkesir GSK

2. Buse Açıl                                    Balıkesir GSK

3. Azra Coşkun                               İnegöl Belediye SK

 

E18A (50) 3,1 km 60 m 15 C

1. Hüseyin Şahan                          Balıkesir GSK

2. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları            Balıkesir GSK

2. Utku Çiçek                                  Anadolu Oryantiring SK

 

K18B (28) 2,5 km 45 m 11 C

1. Kayra Varol                                 Düzce GHSK

2. Nehir Alpur                                 Zeynep Gülin Öngör MTAL GSK

3. Sena Dağaşan                           Altun Hedef GSK

 

E18B (30) 2,9 km 50 m 12 C

1. Çağrı Doğukan Özcan               Osmaniye OGİDOS

2. İlyas Barış Çalışır                       Konya GSK

3. Emre Tezel                                 Mersin Bahriye Yelken Doğa SK

 

K20A (28) 3,1 km 60 m 15 C

1. Esma Melle                                 Anadolu Oryantiring SK

2. Beyza Nur Kaplan                      Yenimahalle Belediyesi SK

3. Betül Önal                                   Anadolu Oryantiring SK

 

E20A (35) 3,5 km 70 m 17 C

1. Orbay Fatih Yıldız                      Balıkesir GSK

2. Baran Mola                                 Türk Silahlı Kuvvetleri SK-TSK

3. Emirhan Camuka                       Kuzey Geyikleri DSK

 

K20B (19) 2,9 km 50 m 12 C

1. Cansever Kurt                            Pikolo Spor Kulübü

3. Açelya Buket Korkmaz               Pikolo Spor Kulübü

3. Ayşegül Çürüttü                         Kayseri GSM

 

E20B (24) 3,0 km 60 m 15 C

1. Tuna Şen                                    Yıldız Teknik Ünv. SK

2. Alperen Özcan                           Altun Hedef GSK

3. Hamdi Koçaş                              Konya GSK

 

K21A (46) 3,2 km 45 m 14 C

1. Hatice Adıbelli                            Demirci Akıncıları GSK

2. L. Monika Etterle Biederman     İnegöl Oryantiring GSK

3. Aliye Ayta                                    Kuzey Geyikleri DSK

 

E21A (102) 3,3 km 50 m 17 C

1. Rıdvan Çınar                              Altun Hedef GSK

2. Erdi Arslan                                  Kastamonu Oryantiring SK

3. Mustafa Ali Türkmenoğlu           Pikolo SK

 

K21B (30) 2,9 km 50 m 12 C

1. Betül Ahıskalı                             Ankara Orienteerıng SK-AOSK

2. Seher Aytüre                              ODTÜ SK

3. Buse Doğan                               Sağlık Bilimleri Üni. SK

 

E21B (32) 3,0 km 60 m 14 C

1. İhsan Koçak                               Balıkesir GSM

2. Mehmet Dogan                          VELO16 SK

3. Mehmet Can Güventürk            Osmaniye OGİDOS

 

K21E (35) 3,3 km 50 m 14 C

1. Elif Gökçe Avcı                           İnönü Belediyesi GSK

2. Ayşe İşler                                    Jandarma Gücü SK

3. Buket Aydın                                Balıkesir GSK

 

E21E (65) 4,1 km 70 m 18 C

1. Cansel Saraç                             Jandarma Gücü SK

2. Ahmet Kaçmaz                           Jandarma Gücü SK

3. Aziz Kızıltaş                                Ankara Orıenteerıng SK-AOSK

 

K35 (10) 3,2 km 45 m 14 C

1. Gonca Ünal                                İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Sevcan Sanver                           İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Emel Seçer Yılmaz                    İstanbul Orienteering SK-İOG

 

E35 (30) 3,5 km 70 m 17 C

1. Abdullah Erdoğan                      Jandarma Gücü SK

2. Cihan Sanver                             İstanbul Orıenteerıng SK-İOG

3. Sedat Caferoğlu                         Edirne GSM

 

K40 (15) 3,2 km 60 m 16 C

1 Ahu Yetiş                                     Yenimahalle Teknik GSK

2. Seda Arslan                                Pusula Doğa SK

3. Gülcan Çelik                               Kuzey Oryantiring SK

 

E40 (28) 3,3 km 50 m 14 C

1. İlker Açık                                     Devrek Doğa Kaşifleri SK

2. Suat İpekoğlu                             Yenimahalle Teknik GSK

3. Ekrem Deniz                               Çankaya Oryantiring GSK

 

K45 (18) 2,6 km 60 m 13 C

1. Itır Atadiyen                                Yakamoz GSK

2. Sevda Yalçın                              Ankara Orıenteerıng SK-AOSK

3. Munise Akdoğan                        Altun Hedef GSK

 

E45 (12) 3,1 km 60 m 15 C

1. Mükremin Güven Solmaz          İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Yavuz Kurtuluş Anıl                    İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Sinan Şen                                   İstanbul Orienteering SK-İOG

 

K50 (7) 2,6 km 40 m 14 C

1. Emine Öztürk                              Bursa Oryantiring SK

2. Nuran Demirer                            Yakamoz GSK

3. Ayşegül Güner Değirmenci       Altun Hedef GSK

 

E50 (18) 3,2 km 60 m 16 C

1. Cengiz Altun                               Altun Orienteering ve ASK

2. Aret Arapoğlu                             İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Ercüment Usta                           İstanbul Orienteering SK-İOG

 

K55 (3) 2,1 km 25 m 12 C

1. Yester Ani Arapoğlu                   İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Gülderen Saygı                          Demirci Akıncıları GSK

 

E55 (15) 2,6 km 60 m 13 C

1. Yakup Yakupoğlu                       İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Necati Yıldız                               İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Abdullah Turan                          Ayancık Belediyesi SK

 

K60 (1) 2,1 km 25 m 12 C

1 Nigar Boz                                     Doruk Dağcılık ve DSK

 

E60 (7) 2,1 km 25 m 12 C

1. Rahim İlgenli                               Ankara Orienteering SK-AOSK

2. Ömer Bilgen Özdemiroğlu         İzmir GSM

3. Koray Dever                               Balıkesir GSK

 

EMAÇIK (1) 2,0 km 15 m 10 C

1 Tahir Emre Esirgen                     Ankara Orienteering SK-AOSK

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