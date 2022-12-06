Uzun Mesafe ve Sürat Yarışları nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve üç gün süren Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 1. Kademe Uzun Mesafe Ve Sürat Yarışlarıyla sona erdi. Kocaeli’nin Gebze ilçesi Denizli Köyü’nde ilk iki gün orta ve uzun mesafe yarışlarının ardından son gün sporcular Gölcük Şehir Stadyumu’nda düzenlenen Sürat Yarışlarıyla dereceye girebilmek için mücadele etti. Büyük ölçüde muhakeme becerisi gerektiren ve dayanıklılık isteyen kadın ve erkek 17 kategoride

, 41 ilden, 110 kulüp, 1134 sporcu

şampiyon olup Türkiye Oryantiring Milli Takımında yer almak için koştu.

‘SPOR KENTİ’ ÜNVANI EKLENDİ

Şampiyonanın son gününde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, yapılan spor yatırımların ardından Kocaeli’nin pek çok güzel sıfatının yanına artık bir de ‘Spor Kenti’ unvanının eklendiğini belirtti. Şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını ifade eden Çakmak, “41 farklı ilden 110 kulüp ve 1134 sporcu ile Oryantiring Şampiyonası’nı gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz. Burada farklı illerden sporcuları misafir ediyoruz. Spor Kenti Kocaeli’nde binlerce sporcuyla birlikte olmak bizi gerçekten gururlandırdı. Sporcularımızın heyecanı da görülmeye değerdi” ifadelerini kullandı.

SPORUN BAŞKENTİ OLMAYI FAZLASIYLA HAK EDİYOR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise yaptığı konuşmada, “Kocaeli Büyükşehir ev sahipliğinde ve Tahir Başkanımızın liderliğinde 2022 yılında Kocaeli’nin tamamında 8 uluslararası, 30 ulusal ve yüze yakın organizasyonla ilimiz Sporun Başkenti olmayı fazlasıyla hak ediyor. Kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya hedefleyen zorlu bir spor dalı olan oryantiring yarışlarında dereceye giren sporcular başta olmak üzere, katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

SPORU SEVEN VE DESTEKLEYEN BİR BELEDİYE

Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu da yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen 2022-2023 sezonu Türkiye Oryantring Şampiyonası'nın 1. Kademe Yarışlarının startını Kocaeli’nden verdiklerini belirterek, “Yaklaşık 110 kulübümüzden 1134 sporcumuzla tam oryantiring havası diyebileceğimiz parkurlarımızla çok güzel bir ortamda harika bir yarış gerçekleştirildi. Kocaeli bölgesi bu anlamda daha önce de uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan ve tecrübeli bir bölgemiz ve belediyemiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a da teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.



DERECEYE GİREN SPORCULAR

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Uzun Mesafe ve Sürat Yarışları’nda dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Başkan Vekili Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Sezer, daire başkanı Yıldırım, federasyonu başkanı Çolakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.





Uzun Mesafe Yarışları madalya alan sporcular

K16A (64) 6,2 km 195 m 14 C

1. Melek Tekin İnegöl Belediye SK

2. Hatice Elif Kurt Altun Hedef GSK

3. Rabia Aslan İnegöl Belediye SK

E16A (79) 6,7 km 180 m 15 C

1. Süleyman Efe Sarı Balıkesir GSK

2. Kubilay Karataşlı Çankaya Oryantiring GSK

3. Yavuz Selim Şırkı Kayseri GSM

K16B (48) 4,2 km 90 m 12 C

1. Aleyna Zeybek İnegöl Belediye SK

2. Fatma Sude Sarı Tavşanlı Oryantiring GSK

3. Gülsüm İkbal Şen Bucak Bld. Oğuzhan DSGSK

E16B (55) 4,8 km 120 m 15 C

1. Efe Aslan Kuzey Oryantiring SK

2. Ali Yavuz Güngör Osmaniye OGİDOS

3. Ahmet Oğuzhan Polat Osmaniye OGİDOS

K18A (36) 6,8 km 190 m 18 C

1. Ayşa Asya Tuzcuoğulları Balıkesir GSK

2. Buse Açıl Balıkesir GSK

3. Sıla Dursun Bursa Hedef GDSK

E18A (47) 7,8 km 300 m 19 C

1. Hüseyin Şahan Balıkesir GSK

2. Utku Çiçek Anadolu Oryantiring SK

3. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları Balıkesir GSK

K18B (22) 4,6 km 115 m 15 C

1. Cemre Başak Özçelik Düzce GHSK

2. Kayra Varol Düzce GHSK

3. Saliha Polat Batman GSM

E18B (24) 5,1 km 185 m 17 C

1. İlyas Barış Çalışır Konya GSK

2. Çağrı Doğukan Özcan Osmaniye OGİDOS

3. Ramazan Emre Öğdem Bucak Bld. Oğuzhan DSGSK

K20A (26) 7,8 km 300 m 18 C

1. Esma Melle Anadolu Oryantiring SK

2. Eylül Şenal Ankara Orienteering SK-AOSK

3. Betül Önal Anadolu Oryantiring SK

E20A (37) 9,2 km 340 m 22 C

1. Orbay Fatih Yıldız Balıkesir GSK

2. Turgut Köse Kastamonu Oryantiring SK

3. Ahmet Polat Tavşanlı Oryantiring GSK

K20B (19) 5,0 km 170 m 14 C

1. Cansever Kurt Pikolo Spor Kulübü

2. Ece Kırcı Yıldız Teknik Ünv. SK

3. Açelya Buket Korkmaz Pikolo Spor Kulübü

E20B (23) 4,0 km 160 m 15 C

1. Hüseyin Gökay Akhisar Bel. SFSK

2. Tuna Şen Yıldız Teknik Ünv. SK

3. Hamdi Koçaş Konya GSK

K21A (42) 7,9 km 300 m 19 C

1. Aliye Ayta Kuzey Geyikleri DSK

2. Nur Gülnihal Çakır Pikolo Spor Kulübü

3. L. Monika Etterle Biederman İnegöl Oryantiring GSK

E21A (96) 8,6 km 350 m 19 C

1. Fatih Şölen Düzce Oryantiring Ve Doğa SK

2. İlyas Avcı İnönü Belediyesi GSK

3. Nazım Altun Türk Silahlı Kuvvetleri SK-TSK

K21B (24) 5,6 km 165 m 13 C

1. Betül Ahıskalı Ankara Orienteerıng SK-AOSK

2. Damla Barotcu Düzce GHSK

3. Gülşah Karataşlı Pusat SK

E21B (31) 6,4 km 200 m 18 C

1. Hüseyin Ergin Osmaniye OGİDOS

2. Batuhan Gökkaya Osmaniye OGİDOS

3. Oğuzhan Aşcıoğlu Yıldız Teknik Ünv. SK

K21E (34) 8,9 km 340 m 20 C

1. Elif Gökçe Avcı İnönü Belediyesi GSK

2. Ayşe İşler Jandarma Gücü SK

3. Hilal Oruç İnegöl Oryantiring GSK

E21E (62) 11,4 km 450 m 26 C

1. Ahmet Kaçmaz Jandarma Gücü SK

2. Koray Şahin Türk Silahlı Kuvvetleri SK-TSK

3. Özgür Fettah Türk Silahlı Kuvvetleri SK-TSK

K35 (10) 7,5 km 260 m 18 C

1. Elif Ateş İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Gonca Ünal İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Tatiana Kalenderoğlu İstanbul Orienteering SK-İOG

E35 (29) 8,6 km 335 m 21 C

1. Abdullah Erdoğan Jandarma Gücü SK

2. Pawel Jan Biederman İnegöl Oryantiring GSK

3. Sedat Caferoğlu Edirne GSM

K40 (9) 6,1 km 185 m 13 C

1. Seda Arslan Pusula Doğa SK

2. Ahu Yetiş Yenimahalle Teknik GSK

3. Sinem Deniz Çankaya Oryantiring GSK

E40 (25) 7,7 km 320 m 17 C

1. Bülent Şahin İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Muhterem Bulut Malatya GSM

3. Suat İpekoğlu Yenimahalle Teknik GSK

K45 (13) 5,3 km 175 m 11 C

1. Itır Atadiyen Yakamoz GSK

2. Ayşegül Övünç Yakamoz GSK

3. Cemile Usta İstanbul Orienteerıng SK-İOG

E45 (13) 6,3 km 260 m 14 C

1. Mükremin Güven Solmaz İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Sinan Şen İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Yavuz Kurtuluş Anıl İstanbul Orienteering SK-İOG

K50 (7) 4,8 km 195 m 13 C

1. Emine Öztürk Bursa Oryantiring SK

2. Lütfiye Kızılaslan Tosun Mersin Bahriye Yelken Doğa SK

3. Nuran Demirer Yakamoz GSK

E50 (16) 5,2 km 200 m 15 C

1. Cengiz Altun Altun Orienteering ve ASK

2. Ercüment Usta İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Tanzer Dursun Bursa Hedef GDSK

K55 (2) 4,5 km 160 m 13 C

1. Gülşeker Altun Bostanlıspor GSK

2. Gülderen Saygı Demirci Akıncıları GSK

E55 (14) 5,0 km 190 m 13 C

1. Yakup Yakupoğlu İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Abdullah Turan Ayancık Belediyesi SK

3. Necati Yıldız İstanbul Orienteering SK-İOG

K60 (1) 4,1 km 120 m 14 C

1 Nigar Boz Doruk Dağcılık ve DSK

E60 (8) 4,4 km 165 m 14 C

1. Rahim İlgenli Ankara Orienteering SK-AOSK

2. Mehmet Çetin Şimşit Ankara Orienteering SK-AOSK

3. Hilmi Mert Bursa Oryantiring SK

EMAÇIK (1) 3,7 km 80 m 11 C

1 Tahir Emre Esirgen Ankara Orienteering SK-AOSK

Sürat Yarışları madalya alan sporcular

K16A (64) 2,6 km 40 m 14 C

1. Hatice Elif Kurt Altun Hedef GSK

2. Melek Tekin İnegöl Belediye SK

3. Medine Münevver Korkmaz Niksar Belediye SK

E16A (79) 2,7 km 50 m 14 C

1. Gürhan Horasanlı İnegöl Belediye SK

2. Kuzey Özkurt Ankara Orıenteerıng SK-AOSK

3. Demir Özgün Bursa Oryantiring SK

K16B (61) 2,4 km 45 m 12 C

1. Sümeyye Andaç Pusat SK

2. Melike Korkmaz Demirci Akıncıları GSK

3. Arjin Gezgin Batman GSM

E16B (67) 2,5 km 45 m 11 C

1. Ali Yavuz Güngör Osmaniye OGİDOS

2. Eymen Buztaş İnegöl Belediye SK

3. Mert Alp Çevik Amazon Oryantiring DSK

K18A (38) 2,7 km 50 m 14 C

1. Ayşa Asya Tuzcuoğulları Balıkesir GSK

2. Buse Açıl Balıkesir GSK

3. Azra Coşkun İnegöl Belediye SK

E18A (50) 3,1 km 60 m 15 C

1. Hüseyin Şahan Balıkesir GSK

2. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları Balıkesir GSK

2. Utku Çiçek Anadolu Oryantiring SK

K18B (28) 2,5 km 45 m 11 C

1. Kayra Varol Düzce GHSK

2. Nehir Alpur Zeynep Gülin Öngör MTAL GSK

3. Sena Dağaşan Altun Hedef GSK

E18B (30) 2,9 km 50 m 12 C

1. Çağrı Doğukan Özcan Osmaniye OGİDOS

2. İlyas Barış Çalışır Konya GSK

3. Emre Tezel Mersin Bahriye Yelken Doğa SK

K20A (28) 3,1 km 60 m 15 C

1. Esma Melle Anadolu Oryantiring SK

2. Beyza Nur Kaplan Yenimahalle Belediyesi SK

3. Betül Önal Anadolu Oryantiring SK

E20A (35) 3,5 km 70 m 17 C

1. Orbay Fatih Yıldız Balıkesir GSK

2. Baran Mola Türk Silahlı Kuvvetleri SK-TSK

3. Emirhan Camuka Kuzey Geyikleri DSK

K20B (19) 2,9 km 50 m 12 C

1. Cansever Kurt Pikolo Spor Kulübü

3. Açelya Buket Korkmaz Pikolo Spor Kulübü

3. Ayşegül Çürüttü Kayseri GSM

E20B (24) 3,0 km 60 m 15 C

1. Tuna Şen Yıldız Teknik Ünv. SK

2. Alperen Özcan Altun Hedef GSK

3. Hamdi Koçaş Konya GSK

K21A (46) 3,2 km 45 m 14 C

1. Hatice Adıbelli Demirci Akıncıları GSK

2. L. Monika Etterle Biederman İnegöl Oryantiring GSK

3. Aliye Ayta Kuzey Geyikleri DSK

E21A (102) 3,3 km 50 m 17 C

1. Rıdvan Çınar Altun Hedef GSK

2. Erdi Arslan Kastamonu Oryantiring SK

3. Mustafa Ali Türkmenoğlu Pikolo SK

K21B (30) 2,9 km 50 m 12 C

1. Betül Ahıskalı Ankara Orienteerıng SK-AOSK

2. Seher Aytüre ODTÜ SK

3. Buse Doğan Sağlık Bilimleri Üni. SK

E21B (32) 3,0 km 60 m 14 C

1. İhsan Koçak Balıkesir GSM

2. Mehmet Dogan VELO16 SK

3. Mehmet Can Güventürk Osmaniye OGİDOS

K21E (35) 3,3 km 50 m 14 C

1. Elif Gökçe Avcı İnönü Belediyesi GSK

2. Ayşe İşler Jandarma Gücü SK

3. Buket Aydın Balıkesir GSK

E21E (65) 4,1 km 70 m 18 C

1. Cansel Saraç Jandarma Gücü SK

2. Ahmet Kaçmaz Jandarma Gücü SK

3. Aziz Kızıltaş Ankara Orıenteerıng SK-AOSK

K35 (10) 3,2 km 45 m 14 C

1. Gonca Ünal İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Sevcan Sanver İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Emel Seçer Yılmaz İstanbul Orienteering SK-İOG

E35 (30) 3,5 km 70 m 17 C

1. Abdullah Erdoğan Jandarma Gücü SK

2. Cihan Sanver İstanbul Orıenteerıng SK-İOG

3. Sedat Caferoğlu Edirne GSM

K40 (15) 3,2 km 60 m 16 C

1 Ahu Yetiş Yenimahalle Teknik GSK

2. Seda Arslan Pusula Doğa SK

3. Gülcan Çelik Kuzey Oryantiring SK

E40 (28) 3,3 km 50 m 14 C

1. İlker Açık Devrek Doğa Kaşifleri SK

2. Suat İpekoğlu Yenimahalle Teknik GSK

3. Ekrem Deniz Çankaya Oryantiring GSK

K45 (18) 2,6 km 60 m 13 C

1. Itır Atadiyen Yakamoz GSK

2. Sevda Yalçın Ankara Orıenteerıng SK-AOSK

3. Munise Akdoğan Altun Hedef GSK

E45 (12) 3,1 km 60 m 15 C

1. Mükremin Güven Solmaz İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Yavuz Kurtuluş Anıl İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Sinan Şen İstanbul Orienteering SK-İOG

K50 (7) 2,6 km 40 m 14 C

1. Emine Öztürk Bursa Oryantiring SK

2. Nuran Demirer Yakamoz GSK

3. Ayşegül Güner Değirmenci Altun Hedef GSK

E50 (18) 3,2 km 60 m 16 C

1. Cengiz Altun Altun Orienteering ve ASK

2. Aret Arapoğlu İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Ercüment Usta İstanbul Orienteering SK-İOG

K55 (3) 2,1 km 25 m 12 C

1. Yester Ani Arapoğlu İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Gülderen Saygı Demirci Akıncıları GSK

E55 (15) 2,6 km 60 m 13 C

1. Yakup Yakupoğlu İstanbul Orienteering SK-İOG

2. Necati Yıldız İstanbul Orienteering SK-İOG

3. Abdullah Turan Ayancık Belediyesi SK

K60 (1) 2,1 km 25 m 12 C

1 Nigar Boz Doruk Dağcılık ve DSK

E60 (7) 2,1 km 25 m 12 C

1. Rahim İlgenli Ankara Orienteering SK-AOSK

2. Ömer Bilgen Özdemiroğlu İzmir GSM

3. Koray Dever Balıkesir GSK

EMAÇIK (1) 2,0 km 15 m 10 C

1 Tahir Emre Esirgen Ankara Orienteering SK-AOSK