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Bu reklam panoları onlara ait

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde birçok noktada bulunan reklam panolarından bazıları köpekler, kediler ve kuşlar için beslenme noktalarına dönüştürüldü.

Bu reklam panoları onlara ait

13 Ocak 2023 Cuma 11:44

  
  Darıca Belediyesi, farkındalık oluşturacak önemli bir projeye imza attı. İlçenin birçok noktasında yan yana sıralı halde bulunan reklam panolarından bazıları sokak hayvanları için ayrıldı. Reklam panosu, kuşların su ve yem ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için adeta bir beslenme noktasına dönüştürülürken, panonun her iki ayağında ise diğer sokak hayvanları için mama kapları ve suluklar yerleştirildi. Projeyi hayata geçiren Darıca Belediyesi, panonun üzerine "Bu ilan panosunu can dostlarımız için ayırdık" şeklinde yazdı. Vatandaşların beğenisini kazanan projede hayvanlar için ilk yemi ve suyu Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık çocuklarla beraber döktü. 
   
  "Canlıları koruyup kollamak her zaman bizim görevimiz" 
  İlçede farklı bölgelerdeki reklam panolarını bu alana ayırdıklarını dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Her reklam panomuzda bir reklamımızı sokak hayvanlarımız için ayırdık. Bunların içerisinde sadece köpeklerin algılanmaması lazım. Kediler, kuşlar, bunların hepsi canlı bir mahlukat. Onlara da dokunmak adına yaptığımız bir proje. Reklam panolarımızın bir tanesini her bölgede bu iş için ayırdık. Güzel de olmuş, emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Yaşayan canlıları koruyup kollamak da Darıca Belediyesi olarak her zaman bizim görevimizdir" dedi. 
   
  "Vatandaşlarımız tarafından da kullanılacağına inanıyorum" 
  Projenin vatandaşların da beğenisini kazandığını vurgulayan Başkan Bıyık, "Daha yeni bir proje. Az önce buraya yemleri koyarken vatandaşlarımızın olumlu tepkisini gördüğümüze inanıyorum. Büyük ihtimalle buranın vatandaşlarımız tarafından da kullanılacağına inanıyorum. Sadece Darıca Belediyesi olarak değil, vatandaşlarımızın burayı yemlerle doldurup, su ihtiyacı olan bölgelerde de su ihtiyacını karşılayacağına inanıyorum. Tek başına belediye olarak değil, vatandaşlarımızla el birliğiyle sokak hayvanlarımızı doyurmak adına yaptığımız bir proje" diye konuştu.  
   
  “İnşallah bu proje tüm Türkiye’de yaygınlaşır” 
  Cadde üzerinde yürürken sokak hayvanları için hayata geçirilen projenin dikkatini çektiğini ve hoşuna gittiğini söyleyen Hakan Köse ise "Bugün buradan geçerken Darıca Belediyesi’nin reklam panosuna böyle güzel yemlik yaptığını gördüm. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Üst tarafa kuşlar için bir yemlik, alt tarafa da kediler, köpekler için yemlik yapılmış. Çok güzel olmuş, çok beğendim. İnşallah bu proje tüm Türkiye’de yaygınlaşır. Saçma sapan reklam panoları olacağına böyle güzel uygulamaların yapılmasını destekliyoruz. Çok beğendim. Darıca’nın her yerine yapılması da hoşumuza gitti. Darıca Belediyesi’ni de buradan böyle bir uygulama yaptığı için kutluyorum” şeklinde konuştu. (IHA)
        
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