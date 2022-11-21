İzmit Körfezi’nde hedef sağlıklı ekosistem

İzmit Körfezi’ni eski haline döndürmek için büyük çaba sarf eden Büyükşehir, kamu kurumları, üniversiteler ve STK’ları çalıştayda bir araya getirdi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin yeniden özlenen günlere kavuşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok proje ile Körfez’i koruyan Büyükşehir, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi’nde ‘İzmit Körfezi Örneğinde; Hedef Sağlıklı Bir Ekosistem’ konulu panel düzenlendi. 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nde gerçekleştirilen panel kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve çevre kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlendi.





İZMİT KÖRFEZİ’NDEKİ YAŞAM EKRANA YANSIDI

Akçakoca Oditoryum Salonu’nda düzenlenen panele Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Su Altı Görüntüleme Yönetmeni, Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan’ın yanı sıra akademisyenler, çevre dernekleri, öğrenciler katıldı. Etkinlikte Ceylan’ın Derinlerdeki Yaşam; İzmit Körfezi Kamera Arkası adlı belgeseli gösterildi.





“BÜYÜKŞEHİR ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR”

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geçmişte hatalar yapıldığını ancak bu hatalardan geri dönülmesi gerektiğini belirtti. Yavuz, “Yaptığımız hatalardan geri dönmek, tekrarlamamak gerekiyor. Büyükşehir önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kısa sürede biyolojik arıtma tesisi ile yüzde 100’ünü arıtmaya başlayacak. OSB’lerde de arıtma tesislerinin en iyi şekilde çalıştığını görüyorum” dedi.





“FARKINDALIK OLUŞTURMAK ÖNEMLİ”

Eskiye dönüşün büyük zorluklar getirdiğini söyleyen Yavuz, “Önemli olan kirletmemek. Tekrar eskiye döndürmek çok kolay olmuyor. Bir bilinç, farkındalık oluşturmak çok önemli. Hepimizin uyarılmaya ihtiyacı var. Evlatlarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakabilmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.





“PLANLAMALI, DENETLEMELİYİZ”

Sanayinin zenginleşmek, refah seviyesinin yükselmesi için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu kaydeden Yavuz, “Marmara bölgesinin sanayileşmeye devam edeceğini ön görüyoruz. SanayiYİ yasaklamak değil sanayi kuruluşlarının en iyi şekilde kurulmasını ve çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesini sağlamalıyız. Planlamalıyız, denetlemeliyiz, yasaklamadan sanayimizi bu bölgede geliştirmek zorundayız. Refah içerisinde yaşamak istiyorsak” şeklinde konuştu.





“DÜNYAYI KİRLETENLER RACON KESİYOR”

Küresel güçlere yönelik eleştirilerini dile getiren YaVuz, söylem ve eylem arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Karbon salınımını en çok yapan ülkelerin çevre konusunda seslerini yükselttiğini dile getiren Yavuz, “Dünyayı kirletenler racon kesmeye devam ediyor. Dünyaya ders vermeye çalışıyorlar. Oysa önce onlar dediklerini yapsa dünya daha güzel bir yer olurdu” dedi.





“OLAN BİTENİ FARK EDEMİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Daha önce yürütülmüş olan çalışmaların devamını gerçekleştireceğiz. İzmit Körfezi’nin korunması için bir eylem planı belirlenecek ve bize yol haritası çizilecek. Modern insanın en büyük problemi toplamda ne olup bittiğinin farkında olmamasıdır. Bütünü göremiyoruz. Bir taraftan bir şey yaparken diğer tarafta ne olduğunun farkına varamıyoruz” diye konuştu.





“SORUN BİLMEK DEĞİL, YAPMAMAK”

Büyükakın, “İnsanoğlunun etkisiyle dünyanın düzeninin bozulduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunu müsilaj probleminde de gördük. İnsanlar ne yapılacağını biliyor. Ama yapmıyor. Sorun bilmemek değil, yapmamak. Ama konuşmayı bırakın demeyin. Bunu konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





“BİLMEDİKLERİMİZİ AKADEMİSYENLERE SORUYORUZ”

İşin uzmanlarından destek aldıklarını söyleyen Büyükakın, “Doğru adımlar atmak için bu işin uzmanlarının yaptığı çalışmalara ihtiyacımız var. Bu çalışmalar bize rehberlik edecek çalışmalar. İnşallah bunları hep birlikte hayata geçireceğiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Bilmediklerimizi akademisyenlere soruyoruz. Bu çalışmaya destek verecek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.





PANELDE İZMİT KÖRFEZİ KONUŞULDU

Yapılan konuşmaların ardından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu’nun moderatörlüğünde panel düzenlendi. Panelde, Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Doç. Dr. Ahsen Yüksek, Dr. İbrahim Tan, Dr. Kemal Pınarbaşı, Prof. Dr. Abdullah Ekrem Kahraman ve Tolga Yücel, İzmit Körfezi ve örnek uygulamalar üzerinden görüşlerini dile getirdi.













BÜYÜKŞEHİR VE ODTÜ İŞBİRLİĞİ

İzmit Körfezi deniz ortamının iyi çevresel duruma ulaşması ve ekosistem servislerinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işlev gösterebilmesi için, yol haritası ve eylem planlarını içeren “İzmit Körfezi Sağlıklı Deniz Ekosistemi ve Ekosistem Servisleri İçin Strateji Belgesi Hazırlanması” projesi Kocaeli Büyükşehir BeLediyesi tarafından başlatılarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Deniz Bilimleri Enstitüsü) ile birlikte yürütülüyor.





YOL HARİTALARI VE EYLEM PLANLARI

Proje kapsamında; “Ötrofikasyon”, “Biyoçeşitlilik (Ekosistem Dayanıklılığı)”, “Denizcilik Faaliyetleri” ve “Tehlikeli Maddeler ve Deniz Çöpleri” olmak üzere dört ana konu ve bunlara bağlı alt konular için baskıları azaltıcı veya ortadan kaldırıcı önerilerin yer aldığı Yol Haritaları ve Eylem Planları yılsonu itibarı ile ayrı ayrı açıklanacak.