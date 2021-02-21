Nora Psikoloji ile terapi

Nora Psikoloji kliniği uzman bir psikolog ekip ile çalışmaktadır. Çocuk, ergen ve yetişkin terapileri alanında kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. bireysel terapi destekleri için, evlilik ve ilişki terapileri için ve çocuk ve ergen terapileri için Nora Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz.

İzmir psikolog tavsiyeleri sonucunda ulaşmış olduğunuz Nora Psikoloji kliniği yüz yüze ve online terapi yöntemleri ile danışanlarınıza düzenli olarak hizmet vermektedir. İzmir Alsancak’ta bulunan terapi merkezine gelebilir ve yüz yüze terapi desteği ile tüm kişisel sorunlarınıza etkin çözümler bulabilirsiniz. Alsancak psikolog alanında bölgenin en iyi psikologlarından terapiler alabilirsiniz.

En iyi İzmir psikolog seçimlerini Nora Psikoloji aracılığı ile yapabilirsiniz. her biri farklı alanlarda uzmanlaşmış olan psikologlarla tüm sorunlarınız üzerine konuşabilirsiniz. Gizlilik ve güvenliğinizin esas alındığı bu seanslarda gözetilen tek amaç, sizlerin yaşantısında mutlu ve huzurlu olmanıza neden olan tüm ruhsal sorunlara en etkin çözümlerin bulunmasıdır.

Online terapi hizmeti

İzmir Alsancak’ta bulunan Nora Psikoloji hem yüz yüze terapi desteği ile bölge insanına hem de online terapi desteği ile tüm ülkeye hizmet vermektedir. Ülke sınırlarını aşarak bugün 14 farklı ülkede danışanları bulunan terapi merkezi ülkenin en iyi online destek merkezlerinden birisi olarak bilinmektedir.

Nora Psikoloji online psikolojik danışmanlık hizmeti ile her yaş grubundan insana hitap etmektedir. Yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın, psikolojik destek ihtiyacı olan her insana kapılarını açmaktadır.

Nora Psikoloji bireysel terapi

Bireysel terapi çalışmaları ile kişisel tüm sorunlarınız üzerine tedavi alabilirsiniz. Her insan farklı birçok ruhsal sorun yaşayabilmektedir. Bu sorunlar çocukluk dönemlerinden kalma olabilirken, sonradan da ortaya çıkabilmektedir. Ancak ne tür bir sorun yaşıyor olursanız olun, çok zaman geçmeden bir an önce çözüme ulaşmalı ve bu sıkıntılarda kurtulmalısınız. Zamanla daha da kalıcı hale gelen ve ilerleyen bazı ruhsal sorunlardan kurtulmanız çok daha zor ve yıpratıcı olacaktır.

Nora Psikoloji bireysel terapi desteği ile anskiyete bozuklukları, depresyon, öfke kontrolü, panik atak, sosyal fobiler, kaygı bozuklukları ve daha birçok farklı sorun üzerine çalışmaktadır. Her tür klinik rahatsızlıklar ve gündelik yaşamda hayatınızı zorlaştıran durumlar için online destek alabilirsiniz.

Nora Psikoloji aile danışmanlığı terapi hizmeti

Bireysel olarak klinik sorunlarınız olmasa da, ilişkilerde başarılı olamayabilirsiniz. Tek başınıza mutlu ve ruhsal sağlığı yerinde biri olsanız da, ikili ilişkilerde düzen ve denge kuramayabilirsiniz. Bu tür sorunlarda evlilik ya da ilişki terapi desteği alabilirsiniz. Nora Psikoloji online psikolog hizmeti ile ilişkilerinizde daha sağlıklı bir bağ kurabilmenizi sağlayacaktır. Yaşadığınız ilişkilerde karşılaşmış olduğunuz tüm sorunlara uzman desteği ile çözüm bulmak ve bu sorunları çözerek yolunuzda ilerliyor olmak sizlerin mutluluğunu da beraberinde getirecektir. Online terapi kolaylığı ile ilişkilerinizde mutluluğu yakalayabilirsiniz.