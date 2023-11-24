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Ordulular Sokak Konfor Kazanıyor

Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak'ta üstyapı çalışmaları yapılıyor. Sokak, asfalt çalışmasının ardından dekoratif aydınlatma direkleriyle süslenecek.

Ordulular Sokak Konfor Kazanıyor

24 Kasım 2023 Cuma 14:23

 Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Döngel, Karadenizliler, Doğantepe, Yakacık ve Servetiye Cami mahallelerinde sıkı bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çerçevede ekipler, Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokağını ilçenin yeni prestijli caddesi haline getiriyor. Altyapı çalışmalarıyla yağmur suyu kanalları yenilenen, elektrik hatları yer altına alınan sokağın üstyapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Yaklaşık 500 metrelik yolun sıcak asfalt çalışmaları dün itibariyle başladı. Asfalt çalışmalarının ardından dekoratif aydınlatma direkleri yerleştirilecek sokağın yol çizgileri de çekilerek estetik bir görünüm kazanacak. 
 Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Döngel Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi’nde asfalt çalışması, Doğantepe Mahallesi Azizağa Camii mezarlık yolu parke yol tamiratı, Servetiye Cami Mahallesi Mevki parke yol çalışması ve Yakacık Mahallesi Çataldere mevkiinde de parke yol çalışması gerçekleştirdi. 
 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgiler aldı ve çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diledi. 

                                    


İHA
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