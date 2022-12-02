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SEDAŞ, Düzce'deki depremin ardından çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Düzce'deki deprem sonrasında saha çalışmalarına tam kadro teknolojik ekipman ve güçlü araçlarla devam ediyor.

SEDAŞ, Düzce'deki depremin ardından çalışmalarını sürdürüyor

02 Aralık 2022 Cuma 10:49

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD Koordinasyon Merkezi, Valilik, Sağlık İl Müdürlüğü ve resmi kurumlardan SEDAŞ'a gelen talepler koordineli olarak cevaplanıyor.

SEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için ara vermeden çalışmalarına devam ederek, birçok hizmet grubuna enerji bağlantısı sağladı. Düzce merkezde bulunan Millet Bahçesi içindeki 198 adet çadırın ve Kiremitocağı Mahallesi Eski Otogar Meydanı'ndaki 40 adet çadırın çevre aydınlatmalarını güçlendiren SEDAŞ, her iki bölgeye de telefon şarj istasyonu kurdu.

Ağa Mahallesi'ndeki 6 farklı noktada 345 adet çadırın çevre aydınlatmalarını güçlendiren SEDAŞ, AFAD, Halk Bankası, Çevre Şehircilik Hasar Çadırı, Umke Sağlık Çadırı, Kızılay İkram aracı ve İl Emniyet Müdürlüklerine ait yemek dağıtım tırlarının enerji bağlantılarının yapılmasını da sağladı.

Düzce merkez mahallelerinden Aziziye, Koçyazı, Çay, Yahyalar, Dereli Tütüncü ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Gölyaka İlçesi Kültür ve İmamlar Mahalleleri'nde, Gölyaka Kalıcı Konutlar Bölgesinde, Çilimli İlçesi, Cumayeri İlçe Merkezi ve farklı noktalarda kurulan ve devam eden çadır kentlerin çevre aydınlatmaları yenilenerek şarj istasyonlarının montajı yapıldı. Çilimli ve Gölyaka İlçelerinde kurulmaya başlanan 80 adet konteyner kenti için de SEDAŞ, trafo, hat, pano ve çevre aydınlatma çalışmalarının yapımına başladı.

AFAD koordinasyonunda aralıksız süren çadır kent ve konteyner kent kurulumlarının ardından enerji bağlantıları da SEDAŞ ekiplerince hızla yapılıyor. Yaklaşık ilave 500 çadır kentin daha kurulacağı öngörülüyor.

Ağır hasarlı olan 32 binanın yıkım işlemlerinin yapılabilmesi için AFAD ile koordineli şekilde yapıların enerji kesim işlemlerini gerçekleştiren SEDAŞ, ayrıca bina yıkımına engel teşkil eden enerji hatlarının hızlı şekilde deplasesini yapıyor.



AA
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