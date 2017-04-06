Her daireye 1 otopark zorunluluğu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, dünyanın en pahalı otoparklarına sahip olan ve otopark sertifikası olmaksızın şahsi otomobil satın alınmasına bile izin vermeyen Japonya’ya otopark sistemini incelemek için teknik bir heyet gönderdi.

Otopark sorununa ileri teknoloji çözümlerinin de incelendiği Japonya ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönen heyet rapor hazırladı. Hem Otopark hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılması kararlaştırılan bir dizi değişiklikle Türkiye’de özellikle büyük kentlerde otopark sorunun çözümü hedeflendi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye yeni kurallar şöyle olacak:

* Halen yeni konut yapımında 3 daireye 20 metrekarelik bir otopark zorunluluğu bulunuyor. Yönetmelik değişiklikliğiyle her bir daire için bir otopark zorunlu olacak. Böylece 30 daireli binada otopark zorunluluğu 10’dan 30’a çıkacak. Ayrılması gereken alan da 200 metrekareden 600 metrekareye yükselecek.

* Özellikle rezidans türü lüks konutlarda, her dairede 2-3 araba olduğunu dikkate alan bakanlık, fazladan otopark yapımını da teşvik ediyor. Bunun için bodrum kata, her bir daire için yapılacak 2 otopark ‘emsal harici alan’ kapsamında değerlendirilecek. Böylece 30 daireli bir binada, zemin altına yapılacak 60 araçlık, 600 metrekare büyüklüğünde otopark alanı, ‘emsal harici’ sayılacak. Bu sayede belediyelere ödenen ‘otopark ücretinden’ de kurtulmuş olunacak.

* Ticaret bölgesinde parseli olanlar, imar planında değişiklik yapmaksızın, otopark yapabilecek.

Kaynak : Hürriyet