EMLAK & İNŞAAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Her daireye 1 otopark zorunluluğu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, dünyanın en pahalı otoparklarına sahip olan ve otopark sertifikası olmaksızın şahsi otomobil satın alınmasına bile izin vermeyen Japonya’ya otopark sistemini incelemek için teknik bir heyet gönderdi.

Her daireye 1 otopark zorunluluğu

06 Nisan 2017 Perşembe 10:44

 Otopark sorununa ileri teknoloji çözümlerinin de incelendiği Japonya ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönen heyet rapor hazırladı. Hem Otopark hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılması kararlaştırılan bir dizi değişiklikle Türkiye’de özellikle büyük kentlerde otopark sorunun çözümü hedeflendi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye yeni kurallar şöyle olacak: 

* Halen yeni konut yapımında 3 daireye 20 metrekarelik bir otopark zorunluluğu bulunuyor. Yönetmelik değişiklikliğiyle her bir daire için bir otopark zorunlu olacak. Böylece 30 daireli binada otopark zorunluluğu 10’dan 30’a çıkacak. Ayrılması gereken alan da 200 metrekareden 600 metrekareye yükselecek.

* Özellikle rezidans türü lüks konutlarda, her dairede 2-3 araba olduğunu dikkate alan bakanlık, fazladan otopark yapımını da teşvik ediyor. Bunun için bodrum kata, her bir daire için yapılacak 2 otopark ‘emsal harici alan’ kapsamında değerlendirilecek. Böylece 30 daireli bir binada, zemin altına yapılacak 60 araçlık, 600 metrekare büyüklüğünde otopark alanı, ‘emsal harici’ sayılacak. Bu sayede belediyelere ödenen ‘otopark ücretinden’ de kurtulmuş olunacak.

* Ticaret bölgesinde parseli olanlar, imar planında değişiklik yapmaksızın, otopark yapabilecek.
Kaynak : Hürriyet

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Arsa Fiyatlarının Tavan Yaptığı 10 Bölge Arsa Fiyatlarının...
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Arsa fiyatlarının uçuşa geçtiği 10 yer! Arsa fiyatlarının uçuşa geçtiği 10 yer!
EMLAKÇI KANUNU ÇIKIYOR EMLAKÇI KANUNU ÇIKIYOR
Konutta Yeni Dönem Başlıyor ! Konutta Yeni Dönem Başlıyor !
Gebze'de Arsa Fiyatları.. Gebze'de Arsa Fiyatları..
TAPU HARÇLARINDA DÜŞÜŞ ! TAPU HARÇLARINDA DÜŞÜŞ !
Ev sahiplerine kritik uyarı! Eğer bildirmezseniz Ev sahiplerine kritik uyarı! Eğer bildirmezseniz
Yukarı Çık

banner208

banner149

Arsa fiyatlarının uçuşa geçtiği 10 yer!
Arsa yatırımı yapacaklar dikkat!

Haberi Oku