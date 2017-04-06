Her daireye 1 otopark zorunluluğu

* Halen yeni konut yapımında 3 daireye 20 metrekarelik bir otopark zorunluluğu bulunuyor. Yönetmelik değişiklikliğiyle her bir daire için bir otopark zorunlu olacak. Böylece 30 daireli binada otopark zorunluluğu 10’dan 30’a çıkacak. Ayrılması gereken alan da 200 metrekareden 600 metrekareye yükselecek.
* Özellikle rezidans türü lüks konutlarda, her dairede 2-3 araba olduğunu dikkate alan bakanlık, fazladan otopark yapımını da teşvik ediyor. Bunun için bodrum kata, her bir daire için yapılacak 2 otopark ‘emsal harici alan’ kapsamında değerlendirilecek. Böylece 30 daireli bir binada, zemin altına yapılacak 60 araçlık, 600 metrekare büyüklüğünde otopark alanı, ‘emsal harici’ sayılacak. Bu sayede belediyelere ödenen ‘otopark ücretinden’ de kurtulmuş olunacak.
* Ticaret bölgesinde parseli olanlar, imar planında değişiklik yapmaksızın, otopark yapabilecek.
Kaynak : Hürriyet