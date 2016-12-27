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İMO'dan Cengiz İpek'e Ziyaret

Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, Yönetim Kurulu Üyelerinden Baturhan Üretürk, Kahraman Bulut ve Hidayet Dilek yeni göreve başlayan Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Dr. İnşaat Mühendisi Cengiz İpek ve Yönetim Kurulunu makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılarını devamını diledi.

İMO'dan Cengiz İpek'e Ziyaret

27 Aralık 2016 Salı 14:22

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek de, öncelikle Başkan Tolga Ok ve yönetimine teşekkür etti ve Türk Kızılay`ının Halep için başlattığı "Görmezden Gelmeyin" yardım kampanyası ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparak, kendisinin de üyesi olduğu İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi`nden kampanya için destek istedi.

Tolga Ok ise Kızılay`ın başlatmış olduğu bu anlamlı kampanyaya oda olarak her türlü desteği verebileceklerini ifade etti.
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