EMLAK & İNŞAAT:
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Sadece 43 TL

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde gayrimenkul sektöründe bir ilke imza attıyor. Gayrimenkul Sertifikası halka sunuluyor.

Sadece 43 TL

10 Mart 2017 Cuma 09:48

 Gayrimenkul alacak birikimi olmayan küçük yatırımcı, gayrimenkul projelerinden pay satın alarak projelere topraktan ortak olabilecek. İlk Gayrimenkul Sertifikası, İstanbul Başakşehir'deki Makro İnşaat'ın projesi Park Mavera 3 ile halka sunuluyor.
     TOKİ ve Makro İnşaat hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirilen projenin yüzde 30'una yaklaşan bir kısmı ilk etapta ihraç edilecek. Yoğun talep alınması durumunda projenin yüzde 50'sinin ihracı söz konusu olacak. Talep toplama süreci ise 29-30-31 Mart olarak belirlendi. Sertifika pay başına 42.5 liradan halka arz edilecek. to ki garant ör
      Sertifikalar pay piyasasında, inşaatın teslim süresi olan 36 ay boyunca Borsa İstanbul'da işlem görecek. 
     TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, uygulamanın, küçük birikimlerle yatırım yapmak ve konut edinmek isteyenleri cesaretlendireceğini söyleyerek, TOKİ'nin projenin tamamlanmasında 'garantör' kuruluş olduğunu kaydetti..
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