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YOL VE BAKIM ÇALIŞMALARINA TEKLİF VERİLDİ!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 4 ilçede gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları için ihale gerçekleştirildi. İhaleye 5 firma teklif verdi.

YOL VE BAKIM ÇALIŞMALARINA TEKLİF VERİLDİ!

13 Ocak 2017 Cuma 12:11

4 İLÇE İÇİN İHALE

Proje kapsamında dört ilçe için ihale yapıldı. Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde yapılacak çalışmalar kapsamında  37 kalem malzeme ile yol bakım onarımları yapılacak. Çalışmalar ihalenin sonuçlanmasının ardından yapılacak yer teslimiyle başlayacak.

5 FİRMA KATILDI

Büyükşehir hizmet binasındaki ihale salonunda yapılan ihaleye 5 firma teklif verdi. En yüksek teklif 4 milyon 160 bin TL ile Güney İnşaat tarafından verilirken, en düşük teklif Seven İnşaat tarafından 3 milyon 274 bin TL ile verildi. İhale sonucu komisyon değerlendirmesinden sonra açıklanacak. İhale kapsamında yer teslimi yapıldıktan sonra 450 takvim günü içerisinde proje tamamlanacak.

FİRMA                                                                                  TEKLİF

Seven İnşaat                                                                   3 Milyon 274 bin TL

Tekim İnşaat                                                                  3 Milyon 440 bin TL

Gökbeyaz İnşaat                                                             3 Milyon 483 bin TL

Duy-Taş Hafriyat                                                            3 Milyon 663 bin TL

Güney İnşaat                                                                  4 Milyon 160 bin TL

 

 

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