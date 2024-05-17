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Beton Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç beton direğe çarptı.

Beton Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı

17 Mayıs 2024 Cuma 09:37

 Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.   
  Kaza, Kandıra ilçesi Balcı mevkii Kaynarca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.O. ile araçta yolcu olarak bulunan I.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan S.O. yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. 
  Kazanın şiddetiyle aracın hurdaya döndüğü görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında kaza yapan araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. 
                                       


İHA
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