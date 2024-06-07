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Elinde Pompalı Tüfekle Sokağa Çıktı: 4 Saatte İkna Edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişinin elinde pompalı tüfekle sokağa çıkması üzerine özel harekat ekipleri operasyon düzenledi.

Elinde Pompalı Tüfekle Sokağa Çıktı: 4 Saatte İkna Edildi

07 Haziran 2024 Cuma 09:46

Yaklaşık 4 saat çabanın ardından şahıs müzakereci tarafından ikna edilerek silahını teslim etti.  
  
  Olay, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (24) pompalı tüfekle sokağa çıktı. Elinde pompalı tüfekle sokakta şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik tedbirlerini uygulayarak caddeyi de yaya ve araç trafiğine kapattı. Silahı bırakması için ikna edilmeye çalışılan şahıs, gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyledi. Yaklaşık 4 saat çabanın ardından şahıs müzakereci tarafından ikna edilerek silahını teslim etti. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                      


İHA
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