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Emekli Aylığını Çekmek İçin Evden Çıkmıştı, Dere Yatağında Otomobilde Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam, dere yatağında otomobilde ölü olarak bulundu

Emekli Aylığını Çekmek İçin Evden Çıkmıştı, Dere Yatağında Otomobilde Cesedi Bulundu

30 Aralık 2023 Cumartesi 19:38

 Yaşlı adamın 2 gün önce emekli aylığını çekmek için evden çıktığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.   
  Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesinin kırsal Sarıcaali Mahallesinde bir kişi, dere yatağına düşen otomobili görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin de yardımıyla dere yatağındaki otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçta yapılan kontrollerde 84 yaşındaki Haşim Yıldız'ın cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yıldız'ın 2 gün önce emekli aylığını çekmek için evden çıktığını bir daha da haber alınamadığı öğrenildi. 
  Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 
                               


İHA
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