İşe Giderken Hastanelik Oldular

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin, hafif ticari araca arkadan çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı. İşe giderken kaza geçirdiklerini söyleyen hafif ticari aracın sürücüsü, "Arkadaki hiç hız kesmeden bize vurdu. Benimde frene basmamla sürüklendik" dedi.

Kaza, Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami K. idaresindeki 10 N 5977 plakalı otomobil, Önder Ö. hakimiyetindeki 34 FNT 229 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan Eren K., Ali E.G. ve otomobil sürücüsü Sami K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anını anlatan hafif ticari aracın sürücüsü Önder Ö., "İşe gitmek için normal şeridimizde gidiyorduk. 250-300 metre ileriden sinyalimi verdim, sola dönecektim. Arkadaki hiç hız kesmeden bize vurdu. Benimde frene basmamla sürüklendik. Olay bundan ibaret" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA