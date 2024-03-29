Kaza İçinde Kaza

Kazada 3 araçta da maddi hasar meydana geldi, takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Serdar Mahallesi Sultan Murat Caddesi ile Emek Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 41 AFJ 344 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile B.N.T. hakimiyetindeki 34 U 0671 plakalı Honda otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma vuran otomobil takla atıp, park halindeki başka otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sürücü B.N.T. ile yolcu M.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA