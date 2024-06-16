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Yangında mahsur kalan kediyi hayatta tutma mücadelesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırında çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Yangında mahsur kalan kediyi hayatta tutma mücadelesi

16 Haziran 2024 Pazar 11:06

 Olay, gece 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda bulunan fırında yaşandı. Fırından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangını kontrol almak için çalışma başlattı ancak alevler fırının üst katında bulunan dans okuluna sıçradı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. 
  Soğutma çalışması sırasında yoğun dumanla kaplanan dans okulu içinde baygın halde bulunan "Alfa" isimli kedi hızla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla hayata döndürüldü. Zor nefes aldığı gözlenen kediye oksijen de verildi. 
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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