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GTÜ dünyadaki en iyi genç üniversitelerden

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Genç Üniversite Sıralaması 2024'ü yayınladı. GTÜ, dünyanın genç üniversiteleri arasında ilk 500 üniversite içinde yer aldı.

GTÜ dünyadaki en iyi genç üniversitelerden

18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:25

Dünyanın 50 yaşında veya daha genç olan en iyi üniversitelerini sıralayan listede, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 401–500 bandında yer aldı. Söz konusu sıralamada dünya genelinde 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alınmaktadır. Üniversiteler; Öğretme (öğrenme ortamı), Araştırma Ortamı (hacim, gelir ve itibar), Araştırma Kalitesi (alıntı etkisi, araştırma gücü, araştırma mükemmelliği ve araştırma etkisi), Uluslararası Görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) ve Sanayi (gelir ve patentler)  başlıkları altında belirlenen toplam 18 göstergeye göre değerlendirilmektedir.

Genç Üniversite Sıralaması: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/young-university-rankings

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