İtfaiyecilere İlk Yardım Eğitimi

Afet ve yangın durumlarına karşı 7 gün 24 saat hazır durumda görev yapan büyükşehir itfaiyesi, karşılaştığı acil durumlarda oluşabilecek kaza ve yaralanmalara karşı da önlem alıyor. Bu kapsamda bilgi birikimlerini arttırmak ve acil durumlara hazır olmak amacıyla kurum içi eğitimlere devam ediliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Büyükşehir İtfaiyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi. İlk yardımcı belgesine sahip olan ve belge geçerlilik bitiş tarihi yaklaşan personel ise ilk yardım güncelleme eğitimi aldı. Eğitim kapsamında ilk yardımın temel kavramları; dikkat edilecek noktalar, kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma, kazazede taşıma ve nakil usulleri gibi birçok konu işleniyor. Eğitimlerle ilk yardım ile ilgili beceri kazanılması ve ilk yardım bilincinin artırılması hedefleniyor. İki gün süren pratik ve teorik eğitimi tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda belge veriliyor. Eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası'nın hemen arkasında bulunan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) eğitim tesislerinde yapılıyor.
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