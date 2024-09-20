İtfaiyecilere İlk Yardım Eğitimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; kaza, yangın ve doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için itfaiye personeline yönelik ilk yardım eğitimi veriyor.

20 Eylül 2024 Cuma 11:17