BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA GEBZE DE DEVRİ ALEM









BÜYÜK DEVLET ADAMI VE VAKIF İNSANI ÇOBAN MUSTAFAPAŞAYI VEFAT 495. YIL DÖNÜMÜNDE GEBZEDEKİ VAKIF KÜLLİYESİNDEKİ TÜRBESİNDE RESMİ TÖRENLE RAHMET VE DUALARLA ANILDI





ÇOBAN MUSTAFAPAŞA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI ÇOBAN MUSTAFAPAŞA SEMPOZYUMUNDA HAZIRLADIĞIMIZ BİLDİRİ





https://e-kutuphane.kocaeli.bel.tr/Content/Files/Pdf/Kocaeli%20Sempozyumu-4,%20Cilt_02-Bask%C4%B1.pdf





AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com ANMA TOPLANTISINDAN CANLI YAYINDA





https://www.facebook.com/share/v/HEyyKp7u8PVHTk6C/?mibextid=WC7FNe





https://www.facebook.com/share/v/1yt6f8EryBkQj3KV/?mibextid=WC7FNe





GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI





https://www.facebook.com/share/p/FxyLBxVTXdT7C8pz/?mibextid=WC7FNe





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GEBZE NİN TARİHİ ARAPÇEŞME MAHALLESİN DE TARİHİ BİR GÜN YAŞADIK. ŞEHİTLER DERNEĞİ İLE MUHTARI ZİYARET EDİP CANLI YAYINLAR YAPTIK





ŞEHİTLER DERNEĞİNDEN CANLI HABER





Gebze Arapçeşme mahalle muhtarlığı yanında faaliyet gösteren ve önemli hizmetler yapan

TÜRKİYE HARP MALÜLÜ GAZİLER ŞEHİT DUL ve YETİMLER DERNEĞİ GEBZE ŞUBESİ

Bölge başkanı Salih Türk beyi Gebze kaymakamlık yazı işleri müdürü İsmail Kara ile ziyaret ederek www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında belgesel söyleşi yaptık





CANLI HABERİ İZLEYEBİLİRSİNİZ

https://www.facebook.com/share/v/u4FhLKq8WBscR9Rs/?mibextid=WC7FNe





GEBZE GAZETESİNDEN ARAPÇEŞME MAHALLESİ MUHTARLIĞINDAN CANLI HABER





Gebze Arapçeşme mahalle muhtarı Remzi Kandaz beyin organize ettiği etkinliğe katılıp M&T Displays İK ekibi ile www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında belgesel söyleşi yaptık





CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ

https://www.facebook.com/share/v/HessJAhvvDGJe8Vv/?mibextid=WC7FNe





GEBZE ARAPÇEŞME MAHALLESİNE ADINI VEREN ÇEŞME EYÜP SULTAN İLE İSTANBULU FETHE GELEN İSLAM ORDUSUNDA YER ALAN VE GEBZE DE ŞEHİT OLAN BİR SAHABEDEN ALDIĞI TAHMİN EDLİYOR ÇEŞME İLE İLGİLİ BİLGİ





http://kocaelitarihi.com/places/arap-cesme/





BELGESEL TADINDA TÜM ARKADAŞLARIMA SELAM OLSUN





İstanbul’u fetih ederek peygsmberimizin övgüsünü kazan 3 Mayıs 1481 yılın da Gebze’de vefat eden Fatih Sultan Mehmet in gençlere rol model hayatı belgeseli tadında. herkese selam olsun





https://m.youtube.com/watch?v=-DxMBbTtkTQ





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GİRİB GENEL MERKEZİ RESMEN ANKARAYA TAŞIDI





GİRİB, Giresunlu İşadamı ve Bürokratları Derneği, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirerek Genel merkez resmen Ankara’ya taşındı

GİRİB genel başkanı Kemal Tokmak yaptığı konuşmada yeni dönem çalışmaları İle ilgili Bilgi verdi

Genel Kurul da bende kısa bir konuşma yaparak GİRİB in Ankara’da hem Giresun ve hemde Kocaeliyi temsil etmesi üzerinde durdum.

Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum





Genel kurulda bizde denetleme kuruluba seçildim Yeni seçilen tüm kardeşlera üstün başarılar diliyorum.



