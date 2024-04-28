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BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA GEBZE DE DEVRİ ALEM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA GEBZE DE DEVRİ ALEM

28 Nisan 2024 Pazar 12:03



BÜYÜK DEVLET ADAMI VE VAKIF İNSANI ÇOBAN MUSTAFAPAŞAYI VEFAT 495. YIL DÖNÜMÜNDE  GEBZEDEKİ VAKIF KÜLLİYESİNDEKİ TÜRBESİNDE RESMİ TÖRENLE RAHMET VE DUALARLA ANILDI 

ÇOBAN MUSTAFAPAŞA  İLE İLGİLİ  ULUSLARARASI ÇOBAN MUSTAFAPAŞA  SEMPOZYUMUNDA HAZIRLADIĞIMIZ  BİLDİRİ

https://e-kutuphane.kocaeli.bel.tr/Content/Files/Pdf/Kocaeli%20Sempozyumu-4,%20Cilt_02-Bask%C4%B1.pdf

   AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  ANMA TOPLANTISINDAN  CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/HEyyKp7u8PVHTk6C/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/v/1yt6f8EryBkQj3KV/?mibextid=WC7FNe

GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMANIN  SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI 

https://www.facebook.com/share/p/FxyLBxVTXdT7C8pz/?mibextid=WC7FNe

…… 

GEBZE NİN TARİHİ  ARAPÇEŞME  MAHALLESİN DE TARİHİ  BİR GÜN  YAŞADIK. ŞEHİTLER DERNEĞİ İLE MUHTARI ZİYARET EDİP CANLI  YAYINLAR YAPTIK 

  ŞEHİTLER DERNEĞİNDEN CANLI HABER

Gebze Arapçeşme  mahalle muhtarlığı yanında faaliyet gösteren ve önemli hizmetler yapan 
TÜRKİYE HARP MALÜLÜ GAZİLER ŞEHİT DUL ve YETİMLER DERNEĞİ GEBZE ŞUBESİ
Bölge başkanı Salih Türk  beyi   Gebze  kaymakamlık  yazı işleri müdürü İsmail  Kara  ile ziyaret ederek www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  canlı yayında  belgesel söyleşi yaptık 

   CANLI HABERİ İZLEYEBİLİRSİNİZ 
https://www.facebook.com/share/v/u4FhLKq8WBscR9Rs/?mibextid=WC7FNe

GEBZE GAZETESİNDEN  ARAPÇEŞME  MAHALLESİ  MUHTARLIĞINDAN  CANLI HABER 

Gebze Arapçeşme  mahalle muhtarı  Remzi Kandaz  beyin organize ettiği etkinliğe  katılıp  M&T Displays İK ekibi ile  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  canlı yayında belgesel  söyleşi yaptık 

   CANLI  YAYINI  İZLEYEBİLİRSİNİZ 
https://www.facebook.com/share/v/HessJAhvvDGJe8Vv/?mibextid=WC7FNe

  GEBZE ARAPÇEŞME  MAHALLESİNE  ADINI VEREN  ÇEŞME   EYÜP SULTAN İLE İSTANBULU  FETHE  GELEN  İSLAM ORDUSUNDA YER ALAN   VE  GEBZE DE ŞEHİT OLAN  BİR SAHABEDEN ALDIĞI  TAHMİN EDLİYOR  ÇEŞME İLE İLGİLİ BİLGİ 

http://kocaelitarihi.com/places/arap-cesme/

  BELGESEL TADINDA  TÜM ARKADAŞLARIMA SELAM OLSUN

İstanbul’u fetih ederek peygsmberimizin övgüsünü kazan  3 Mayıs 1481 yılın da Gebze’de vefat eden  Fatih Sultan Mehmet in gençlere rol model hayatı belgeseli  tadında. herkese selam olsun 

https://m.youtube.com/watch?v=-DxMBbTtkTQ

….


GİRİB   GENEL MERKEZİ  RESMEN ANKARAYA  TAŞIDI 

GİRİB, Giresunlu İşadamı ve Bürokratları Derneği, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirerek Genel merkez resmen Ankara’ya taşındı 
GİRİB genel başkanı Kemal Tokmak  yaptığı konuşmada yeni dönem çalışmaları İle ilgili Bilgi verdi 
Genel Kurul da  bende kısa bir konuşma yaparak GİRİB in Ankara’da hem  Giresun ve hemde Kocaeliyi temsil etmesi üzerinde durdum.  
Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum 

Genel kurulda bizde  denetleme kuruluba seçildim Yeni seçilen tüm kardeşlera üstün başarılar diliyorum.

https://www.facebook.com/share/p/DMjiLiB5dqXKcUaV/?mibextid=WC7FNe








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