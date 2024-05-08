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Bu Çarşıda Her Şey Bedava

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hizmet veren hayır çarşısı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Hayır severlerden toplanan ürünler, garibanların yüzünü güldürüyor.

Bu Çarşıda Her Şey Bedava

08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:01


  Başiskele Belediyesi bünyesinde hizmet veren hayır çarşısı, ihtiyaç sahibi Başiskeleli vatandaşların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde yürütülen projede, yardıma muhtaç ailelerin gönüllerine dokunuluyor. Hayırsever vatandaşlar ile yardıma muhtaç vatandaşlar arasında gönül köprüsü kuran hayır çarşısı kurulduğu günden bugüne kadar hayırlara vesile oldu. 
  "Sevgiyle paylaşın, kalplere iz bırakın” sloganıyla hayırseverlerin yaptıkları sıfır ve ikinci el kıyafetler, ayakkabılar, beyaz eşyalar, mobilyalar vb. ürünler Hayır Çarşısı’nda toplanıyor. Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, sosyal tespiti yapıldıktan sonra hayır çarşısından gerekli yardımı alabiliyor. 
  Hayır çarşısına her türlü kullanılabilir eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşlar, 444 41 10 telefonu arayarak yardımda bulunabiliyor. Çarşı, hafta içi her gün 08:30 - 17:30 saatleri arasında hem alan el hem de veren el için hizmete açık. 
                                 


İHA
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