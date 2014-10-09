GEBZE BİLİŞİM VADİSİ'NDE SANAYİ BAKANI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK

TÜRKİYE'NİN MARKA DEĞERLERİNDEN GEBZE MUALLİMKÖY BİLİŞİM VADİSİ'NDEN HER GÜN TGRT BELGESEL TV'DE YAYINLANAN DEVRİ ALEM PROGRAMI OLARAK

ve

CANLI YAYINDA BÖLGENİN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK GAZETEMİZ KURUCUSU

BİLİŞİM VADİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ.

GEBZE GAZETESİ OLARAK BAŞTA SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KAÇIR OLMAK ÜZERE TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMALARI CANLI YAYINLAYARAK BİLİŞİM VADİSİ'NDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FATİH KACIR İLE KOCAELİYE SANAYİ MÜZESİ KURULMASI İLE İLGİLİ BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.

SANAYİ BAKANINDAN “KOCAELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ" KURULMASINI İSTEDİK.

BİLİŞİM VADİSİ'NDE SANAYİ VE. TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR İLE KOCAELİ'YE SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASINI İSTEYİP TGRT BELGESEL TV'DE HER GÜN ÜÇ KEZ YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI

OLARAK BELGESEL SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

BAKAN VE BAŞKAN TAHİR HOCAYA TEŞEKKÜR

Sayın bakana bizi tanıtan ve belgesel KOCAELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASI ile ilgili belgesel söyleşinin gerçekleşmesine imkan sağlayan Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımız Sn Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyor, Kocaeli Sanayi Tarihi Belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz Belgesel tadında siz değerli tüm arkadaşlarıma selam olsun.

KOCAELİ SANAYİ TARİHİ BELGESELİ

KOCAELİ HEREKE HALI FABRİKASI TARİHİ

BİLİŞİM VADİSİNİN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK CANLI YAYIN

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FATİH KACIRIN KONUŞMASINI CANLI YAYINLADIK.

AN İTİBARİ İLE 27 OCAK 2024 GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK KOCAELİ GEBZE BİLİŞİM VADİSİ'NDE

ve

CANLI YAYINDA SANAYI VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KAÇIR'IN BİLGİ VERDİĞİ TOPLANTIYI TAKİP EDİP BELGESELLEŞTİRİYORUZ.

DEPREM FELAKETİN DE SAĞLIK HİZMETLERİ YETERLİMİ

TÜRKİYE SAĞLIK PLATFORMU ZİRVESİ GEBZE MUALLİMKÖY BİLİŞİM VADİSİNDE TOPLANDI

SAĞLIK PLATFORMU ZİRVESİNDE 6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNNDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YAPILAN ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ KONUŞMA

DA CANLI YAYINLANIYOR

YERLİ OTOMOBİL TOGG YETKİLİSİ KONUŞUYOR

KOCAELİ GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDE TOGG OTOMOTİV SİYOSU NUN KONUŞMASI

ve

DA CANLI YAYINLANIYOR

TOGG VE BİLİŞİM VADİSİ İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN

SOSYAL MEDYA DA YAPTIĞIM PAYLAŞIM

KOCAELİ GEBZE MUALLİM KÖY BİLİŞİM VADİSİNDEN YAPTIĞIM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

BİLİŞİM VADİSİNDE YAPILAN TOPLANTI İLE İLGİLİ KOCAELİ VALİĞİ TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

“Sağlıkta Milli Teknoloji Vizyonu” gündem maddesiyle gerçekleştirilen 35. TÜSAP Sağlık Zirvesi, gününü ilimize ayıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifi ve Vali Seddar Yavuz’un katılımıyla gerçekleşti.

Sağlık sektöründe vizyon çalışmaları noktasında istişareler yapmak ve sektörün geleceğini etkileyecek bilgiler ve projeler üretmek amacıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen toplantı; açılış konuşmaları ile başlayarak TÜSAP Vizyon Toplantılarının özet sunumunun yapılması ile devam etti.

Açılış konuşmalarını; TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş yaparken sunum eşliğinde değerlendirme konuşmasını ise Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci gerçekleştirdi.

Yapılan sunum ve konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, salonda bulunan davetlileri selamlamayarak toplantının hedefi ve yapılan çalışmalarla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim Yapan Ülkeler Her Zaman Kazanır.

Sağlık sistemini daha ileriye taşımak için sektör paydaşlarını bir araya getiren Türk Sağlık Platformu’na teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Bakan Kacır: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geride bıraktığımız son 22 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Güçlü sanayi altyapımız, firmalarımızın üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemimizle önemli başarılara imza attık. Vakit artık Türkiye’yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokma vaktidir. Ticaret ve teknoloji savaşlarının yaşandığı günümüz dünyasının kazananları; yenilikçi ve rekabetçi üretim yapan ülkeler olacaktır.” ifadelerini kullanarak ülkemizin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile teknolojide öncü ülkelerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Sağlık Sektöründe de Yenilikçi Teknolojiler Göreceğiz

Savunma sanayiinde gerçekleştirilen devrim niteliğindeki teknoloji odaklı başarıların Sağlık sektöründe de gerçekleşeceğine inanan Bakan Kacır konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm Dünya’nın dile getirdiği gibi artık Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii ürünleri, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlardır. Savunma sanayiinde kaydettiğimiz başarıyı şimdi sivil alanlara taşıyoruz. Bunların başında teknolojik yeniliklerin ve paylaşım ekonomisinin yükselişini fırsata dönüştürmek için başlattığımız TOGG projesi geliyor. Sağlık sektöründe de benzer adımlar atmak istiyoruz.”

Bakan Kacır: Yaşam Ömrü Uzayan İnsanlara Sunmamız Gereken Ödevler Var

Sağlık sektöründeki küresel trendleri ve gelecekteki ihtiyaçlarımızın doğru tespitinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Bakan Kacır: “90’lı yıllarda başlayan ve 13 yıllık bir sürede 2,7 milyar dolar bütçeyle yürütülen insan genom haritası projesinden sonra bugün, 600 dolar maliyetle bir günde gen haritamıza erişmek artık mümkün. Kuşkusuz bu dönüşüm sağlıkta yenilikçi teknolojilerin ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının kapısını aralıyor. Artık önümüzde yaşam ömrü uzayan insanlara sunmamız gereken sağlık hizmetleri ödevlerimiz var. Aynı zamanda bulaşıcı hastalıklardan ziyade, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklar ön plana çıkıyor. 2022 yılında yürürlüğe aldığımız Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası ile ülkemizde ve dünyadaki mevcut durumu analiz ederek ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Sağlık sektöründeki dönüşüme ülkemizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla stratejik hedefler ile kritik politika ve proje önerileri belirledik.”

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile 56 Yatırım

Kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerlileştirme hamlesini hızlandırdıklarını söyleyen Bakan Kacır: “Sadece 2023 yılında sağlık sektöründe 315 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 55 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 9 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 22 milyarı geçen 56 yatırım projesini destekliyoruz.”

68 Ar-Ge Merkezinde 2 Bine Yakın Araştırma Projesi

Bakan Kacır, yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak ‘Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’ programı kapsamında, sağlıkta katma değerli üretim kabiliyetlerinin güçlendirildiğini ifade etti ve “Bugüne kadar sağlık alanında 11 büyük ölçekli yatırım projesi için başvuru aldık. Tabi sağlıkta güçlü bir üretim altyapısının olmazsa olmazı Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği. İlaç, tıbbi cihaz ve medikal sektörü başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren öncü firmalarımız bünyesinde yer alan 68 Ar-Ge merkezinde 2 bine yakın araştırma projesi yürütüyoruz.” dedi.

Bugüne kadar teknoparklarda 2 binden fazla teknoloji girişiminin sağlık teknolojileri alanındaki 15 binden fazla projesine destek verdiklerini açıklayan ve TÜBİTAK destek programları ile çalışmalara öncülük edildiğini söyleyen Sayın Bakan: “Burs ve destek programları kapsamında son 22 yılda Sağlık alanında 9 binden fazla projeye ve 15 binden fazla kişiye toplam 40 milyar lira destek sağladık. Ülkemizin sağlık sektöründe gerçekleştirdiği bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sadece dünyamızla sınırlı kalmıyor. Biliyorsunuz geçen haftalarda ilk Türk Astronotumuzu bir bilim misyonu kapsamında uzaya gönderdik. Uzayda gerçekleştirdiğimiz deneylerle, mikrogravite ortamının sunduğu benzersiz koşulları kullanarak, tıp ve mühendislik alanında çığır açan araştırmalara imza atıyoruz.” dedi.

Alper Gezeravcı ve Çalışmaları Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda Yeni Bir Milat

Sayın Bakan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin ilk uzay bilim araştırmalarının bu sayede gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta ilk Türk astronotumuzu bir bilim misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdik. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiriyor. Uzayda gerçekleştirdiğimiz deneylerle mikro yerçekimi ortamının sunduğu benzersiz koşulları değerlendirerek tıp ve mühendislik alanlarında çığır açan araştırmalara imza atıyor. Mikro alglerin oksijen üretme ve karbondioksit yakalama kabiliyetlerini analiz ederek, gelecekte dünyanın ötesinde yaşam alanlarına, yaşam olanaklarına ilişkin destek sistemlerinde kullanılma potansiyellerini inceliyoruz. Kanser ve kronik hastalıklarda bağışıklık sistemini baskılayan hücrelerin uzaydaki davranışlarını inceleyerek yeni tedavi yöntemleri için kapı aralıyoruz.”

“Bugün Tohumları Atılan Projelerle Ülkemizden Küresel Markalar Ortaya Çıkacak”

Toplumun bir bilimsel çalışmayı bu kadar yakından takip ediyor ve sahipleniyor olması açısından da çok mutlu olduğunu dile getiren Bakan Kacır şunları ekledi: “Bugün Türkiye'de 7'den 77'ye herkesin gözü uzayda, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir bilim misyonu icra eden ilk Türk astronotunda. Çok küçük yaşlardaki çocuklarımız, öğrencilerimiz dahi bu misyonun bütün adımlarını belki bizlerden daha yakından takip ediyor, izliyor, gözlemliyor. Hayallerine, umutlarına bir hudut çizilmeyeceğini, aslında onların bu misyona yönelik sahiplenmeleri ve bu misyonla birlikte duydukları heyecan ve coşku en açık şekilde ifade ediyor. Ben inanıyorum ki bu misyon Türkiye'nin bir bilim toplumuna dönüşmesi, bilimi ve teknolojiyi, Türkiye'nin geleceğini aydınlatmada en kıymetli unsurlar olarak görmemiz, milli teknoloji hamlesi yolculuğuna daha güçlü şekilde sahip çıkmamız için yeni bir başlangıç, yeni bir milat olacak."

“Bugün tohumlarını attığımız projelere ve yatırımlara aynı ivmeyle devam ettiğimiz, birlikte iş yapabilme kabiliyetimizi her gün daha da ileriye taşımaya devam ettiğimiz, şirketlerimizi daha zor hedeflere sıçratacak kamu politikalarını ortaya koyduğumuz takdirde ben inanıyorum ki Ülkemizden küresel markalar, milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimleri çıkacak.” diyen Bakan Kacır teşekkürlerini ve tebriklerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Program; yapılan değerlendirme ve görüşlerin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri bir sonraki program olan 9. Verimlilik Proje Ödülleri Törenine geçtiler.

Sağlıkta Milli Teknoloji Vizyon toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra; Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Cumhurbaşkanlığı Bilişim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyeleri; Dr. Zülfiye Füsun Kümet ve Dr. Hüsniye Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, üniversitelerin rektörleri ve yetkilileri, Vali Yardımcısı Ali Ada, siyasi parti il başkanları, TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Kocaeli ve çevre illerin sağlık müdürleri, TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve yetkilileri, ilgili kurumların yöneticileri ve müdürleri, vakıf ve derneklerin başkan ve üyeleri ile davetliler katıldı. (Haber kaynağı Kocaeli valiliği basın müdürlüğü)

İNSANLIĞIN GELECEĞİ VE YAPAY ZEKA

KOCAELİ GEBZE MUALLİMKÖY BİLİŞİM VADİSİ'NDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KAÇIR'IN KATILIMI İLE DÜZENLENEN TÜRKİYE SAĞLIK PLATFORMU ZİRVESİ'NDE TGRT BELGESEL TV'DE HER GÜN YAYINLANAN DEVRİ ALEM PROGRAMI OLARAK PROF. DR. NEVZAT TARHAN HOCA İLE YAPAY ZEKA VE İNSANLIĞIN GELECEĞİ KONULU BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.

SAYGIDEĞER HOCAM NEVZAT TARHAN A DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI

OLARAK TEŞEKKÜR EDERİM(. Kaynak

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TÜBİTAK VE BİLİŞİM VADİSİNİN TARİHİNİE IŞIK TUTAN DÜNYA GAZETESİNDE YAYINLANAN BİR MAKALE

TÜBİTAK-MAM, Koceli ve Bilişim Vadisi

Hilmi DEVELİ

EKONOMİDE SATIR ARASI

09 Ekim 2014 Perşembe

Geçen bayramda yaşadığımız trafik yoğunluğu nedeniyle bu kez Darıca-Bayramoğlu’nda kalmayı yeğledik. Tatilde bölgedeki OSB’lerde üretim yapan arkadaşlarımla Ar-Ge’yi konuştuk. TÜBİTAK-MAM’ı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile olan ilişkilerini sorduğumda “belki bizlerden de kaynaklanıyor ilişkimiz olmadı” yanıtını aldım. Gerekçeleri ise, “Ar-Ge desteği veren kuruluşlarda prosedürlerinin çokluğundan”, “Bazı hakemlerin konuyu yakından izleyemedikleri için projelerimizi anlatmakta güçlük çekiyoruz” gibi sorunlarla karşılaştıklarını anlattılar. Bir gün sonra da çeşitli görevlerim nedeniyle pek çok kez gittiğim TÜBİTAK-MAM yerleşkesinin doğal güzelliklerini bu kez tatil modunda görme olanağını buldum. Öğrendiğim kadarıyla TÜBİTAK-MAM, 8 bin dönüm arazi üzerinde kurulu. Kampüsü çevreleyen arazi çeşitli ağaç türlerinden oluşan doğal park niteliğinde bir yer. Anibal’ın mezarı, göleti, geyik, tavşan, keçi, kaplumbağa gibi sevimli hayvan türlerinin özgürce yaşadığı cennet gibi bir alan. Kampüs, merkezleriyle ve enstitüleriyle, Teknoloji Serbest Bölgesi ile, Teknoparkı ile, bilgiyle donanmış uzmanların çalışmalarıyla ülkemizde Ar-Ge’nin inovasyonun üretildiği muhteşem bir yer.

Gezi dönüşü, yerleşkedeki merkezleri ve Kocaeli ilinin sanayisini ve potansiyelini tekrar araştırdığımda, bölgede var olan değerleri yeterince kullanamadığımızı gördüm. Kampusteki merkezleri sizlere anımsatmam gerekirse; 1972 yılında kurulan TÜBİTAK-MAM yapısı içinde, Çevre ve Temiz Üretim, Enerji, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Gıda, Kimya, Malzeme ile Yer ve Deniz Bilimleri enstitüleri bulunmakta. Bu yapının dışında yer alan merkezlerden ise Bilişim ve Bilgi Güveliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü, Siber Güvenlik Enstitüsü ve Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü yer alıyor. Bunların hepsi ülkemizin yüz akı olarak tanımlanacak merkezler ve enstitüler.

İzninizle bu kez de sizlere TÜBİ- TAK-MAM’ın yerleşik olduğu Kocaeli ilimizin potansiyelini de kısaca anımsatmak istiyorum. Kocaeli’nin Çayırova, Gebze, Darıca, Dilovası ilçelerinde; Gebze OSB, TOSB, Gebkim OSB, Gebze Plastikçiler OSB, Dilovası OSB, İmes OSB, Makinacılar OSB, Kimyacılar OSB, Kömürcüler OSB, Gebze Güzeller OSB, olmak üzere 10 OSB konuşlanmış. Buradaki OSB’ler tam anlamıyla ilin üretim üssü niteliğini taşıyor. Buna TÜPRAŞ’ı ve 4 büyük otomotiv firmasını da eklersek Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 92’si bu kentimizde. Verilere göre, OSB’lerde sayıları 650’ye ulaşan fabrikalarda 52 bine yakın kişi istihdam edilmekte. Buna ildeki sayıları 15’i bulan küçük sanayi sitelerindeki 2 bin 800’den fazla imalatçı işyerini ve 11 bin çalışanıyla Kocaeli tam tanımıyla bir sanayi kenti olma özelliklerini taşıyor. Sanayi çeşitliğini, taşıt araçları ve yan sanayi, kimya ve petrokimya, makine, plastik ve demir çelik sektörleri oluşturuyor. İzmit Körfez Geçiş Köprüsü ile İstanbul Boğazı’nın 3. köprüsü ile bağlanan Kuzey Marmara Otoyolu, yüksek hızlı tren hattı, deniz ulaşımına yakınlığı ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na yakınlığı, körfezde faaliyet gösteren 33 limanın varlığı kentte ulaşımda entegrasyonun varlığını gösteriyor. Kente eğitim yönüyle de bakıldığında; il sınırındaki Sabancı Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TSE Araştırma ve Laboratuvarı ve Meslek Yüksek Okulu ile bir üniversite kenti. Bankaların bilgi işlem teknoloji üsleri, Gebze OSB Teknoparkı ve TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) kapsamında 117 özel firmaya ait 22 Ar-Ge laboratuvarı ile TÜBİTAK-MAM yerleşkesinde yer alan merkezlerle bütünleştiğinde bölge dünyada sayılı bilişim vadilerinden biri olabilir. Kampusün sınır komşusu olan Muallimköy’ün yamaçlarında ve denize kadar olan kesiminde yapılaşmanın olmaması bu bağlamda büyük şans. Uzun yıllardır dillendirilen Türkiye’nin Silikon Vadisi projesinin konuşlandırılacağı yer arayışı bir türlü sonuçlandırılamamıştı. Bilim, Teknoloji ve Sanayi eski Bakanı Nihat Bey’in “Bilişim Vadisi bu bölgede kurulmalı “çağrısına şimdiki bakan Fikri Işık’ın da sahip çıkması projenin hayata geçirilmesi yönünden çok önemli. Bölgenin bilişim vadisi ilan edilmesine yönelik bakanlar kurulu kararı ve yasal düzenlemeler umarım çok gecikmeden gerçekleştirilir.( kaynak

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İHA