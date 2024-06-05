Gebze'de Kurban Satış Alanı Hazır

Kurbanlıklarını satmak üzere ilçeye gelen vatandaşlar, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen satış alanında vatandaşlara hizmet veriyor. Gebze Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında vatandaşların elektrik, su, mescit, tuvalet, duş yerleri, kesim alanı, yemek ve çay gibi ihtiyaçları düşünülerek düzenlemeler yapıldı. Satıcılar 200 çadırda kurbanlık alışverişi yapmak üzere pazara gelen vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Kurban pazarında Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli denetimler yapılıyor.

İHA