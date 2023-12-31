banner961
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hazreti Mevlana Başiskele'de Anıldı

Başiskele Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. vefat yıldönümü dolayısıyla sema gösterisi ve tasavvuf gecesi düzenlendi.

Hazreti Mevlana Başiskele'de Anıldı

31 Aralık 2023 Pazar 14:03

 Bu yıl ulusal ve uluslararası törenlerde "Vuslat Vakti" temasıyla gerçekleştirilen anma programları Başiskele'ye de taşındı. Konya'dan gelen semazen grubunun sergilediği program, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sema gösterisi ve tasavvuf dinletisinin yapıldığı programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi, meclis üyeleri, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. 
 Anma programında güftesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin kendisine ait olan eseri "Acem Aşîrân Mevlevî Âyin-i Şerîfi" gerçekleştirildi. Işık ve görsel sunumla yapılan sema gösterisi, katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve tefekkürle izlendi. 
 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü program sonunda yaptığı konuşmada, "Buradan inşallah Hz. Mevlana'nın birleştirici mesajlarını tüm dünyaya hep birlikte vermiş olduk. Bu mesajlarımızın zulüm gören Müslüman coğrafyalarımızdaki kardeşlerimize, özellikle Gazze'ye ve tüm dünyaya ulaşmasını diliyorum" dedi. 
                                  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Başiskele
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vatandaşın Ayağına Kırmızı Halı Serildi Vatandaşın Ayağına Kırmızı Halı Serildi
Körfezliler Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü Körfezliler Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü
Başkan Büyükakın” Bu Dünya Hepimize Yeter” Başkan Büyükakın” Bu Dünya Hepimize Yeter”
Büyükşehir Zabıtası, 2023’te Huzur Ve Güvenliği Sağladı Büyükşehir Zabıtası, 2023’te Huzur Ve Güvenliği...
150 Turizm Acentesi Kocaeli’ye Geliyor 150 Turizm Acentesi Kocaeli’ye Geliyor
Kadıköy'de Asfalt Mesaisi Kadıköy'de Asfalt Mesaisi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Vatandaşın Ayağına Kırmızı Halı Serildi
Bu yılbaşı için de kenti ışıl ışıl yapan İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesine kırmızı halı serdi.

Haberi Oku