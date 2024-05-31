Kitaphane'de İstanbul'un Fethi Anlatıldı

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen programda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan ağırlandı. Tarihçi ve yazar Volkan Şenel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi programına Prof. Dr. İdris Bostan'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlandı. Fatih Sultan Mehmet'in fetih politikaları ve İstanbul'un fethiyle ilgili bilgiler aktaran Bostan, fetihte Osmanlı donanmasının büyük bir etkisi olduğunu söyledi. İstanbul'un fethinin kara ve deniz birliklerinin iki koldan yaptığı girişimler sayesinde olduğunu anlatan Bostan, "Fatih, ilk saltanat yıllarında Gelibolu Tersanesi yeniden tahkim edildiği gibi Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey eski gemileri tamir, yeni gemileri inşa ettirdi. Böylece teşekkül eden ve irili ufaklı 350-400 gemiden oluşan Osmanlı donanması, İstanbul'un fethinde ciddi bir rol üstlendi. Fatih Sultan Mehmet kara ordusundan daha çok donanmaya önem veriyordu. Şehrin kuşatılması sırasında donanmaya ait gemilerden bir kısmı karadan yürütülerek Haliç’e indirildi. 70 küçük Türk gemisinin Haliç’e indirilmesi hem Bizanslıları hem de Venediklileri şaşırtmış, ilk anda bunları yok etmeyi planlayıp ateş gemileriyle hücum etmişlerse de nihayet Türk topçusunun açtığı ateşle Venedik kadırgası batırılmış ve çıkan çatışma Osmanlıların üstünlüğü ile sona ermiştir" dedi.

Programa katılan izleyicilerin sorularını da yanıtlayan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan’a söyleşinin sonunda Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan tarafından bir tablo hediye edildi.

İHA