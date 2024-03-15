Ney Sesinin Huzuruyla Doldular

Konuşma aralarında ney üfleyen Mengüç, kendisini dinleyenlerin gönüllerine dokundu.

Başiskele Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde "Konumuz Aile" söyleşisi düzenledi. Salonda yoğun ilgi gösterilen Hakan Mengüç, dünyanın pek çok noktasında ney üfleme şansı bulduğunu belirterek, "Hayatlarında hiç duymamış olsalar da herkes de aynı tesir bıraktığını gördüm. Yaradan ile bütünleşmeyi istiyoruz. Ondan ayrı kaldıkça hiçbir haz bize O’nun tadını vermiyor. Farklı şeylere yönelerek aynı tadı almaya çalışıyoruz. Onların da elbette hayatımıza kattığı şeyler vardır. Leyla'dan vazgeçmeden Mevla’ya varılmaz" ifadelerini kullandı.

Alanda eski Ramazan ayının geleneksel ikramları olan macun ve şerbet dağıtımı da yapıldı.

Öte yandan, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 100 parça emanetten oluşan Hadim-ul Harameyn sergisi de ziyaretçilerini ağırlıyor. Kutsal emanetlerin yer aldığı sergi, 20 Mart'a kadar açık olacak.

İHA