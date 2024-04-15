Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına 1 Milyar Tl'nin Üzerine Yatırım Yapılacak

Türkiye’nin sanayi ve nüfus yoğunluğu dolayısıyla stratejik öneme sahip kenti Kocaeli'ye 2023 yılında dağıtım şebekesindeki ihtiyaçlara yönelik yaklaşık 717 milyon TL yatırım yapan SEDAŞ, 2024 yılı için 85 projede 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım planlıyor.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), yatırım çalışmalarına devam ediyor. Kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmak için 2023 yılında Kocaeli'de dağıtım şebekesine yaklaşık 717 milyon TL yatırım yapan SEDAŞ, bu kapsamda bölgeye 96 adet yeni trafo tesis etti.

"1 milyar 53 milyon 700 bin TL değerinde yatırım planlıyoruz"

Yatırımlara hız kesmeden devam edileceğini belirten SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “2024 yılında, Kocaeli’nde 85 farklı projede toplamda 1 milyar 53 milyon 700 bin TL değerinde yatırım planlıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte yaklaşık 150 adet yeni trafo tesisi devreye alınacak ve bölgenin elektrik altyapısı daha da güçlendirilecektir. Özellikle Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki elektrik dağıtım hatlarında yaşanacak muhtemel enerji kesintilerinin önüne geçmek için başlattığımız çalışmalar önemli bir adım olacaktır. Kartepe Şevkatiye - Şirinsulhiye Alçak Gerilim-Orta Gerilim (AG-OG) yeraltı projesi, Suadiye Çepni caddesi şebeke yenileme projesi ve Kandıra 2 enerji nakil hattının yenilenmesi projesi gibi büyük ölçekli projelerle bölgedeki elektrik altyapısını modernize ediyoruz. Aynı zamanda bölgenin alternatif besleme hatlarının da tesis edilmesine öncelik veriyoruz. Bu kapsamda yoğun sanayi ve ticaret alanlarının bulunduğu Kullar Vezirçiftliği ve Karadenizliler bölgesindeki alternatif besleme ve şebeke düzenleme projesi ile enerji taleplerinin kesintisiz olarak sağlanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bin 519 kilometre hattın bakımı, 2 bin 471 trafonun ve bin 583 saha dağıtım kutusunun bakımı gerçekleştirilecek"

2024 yılının ilk iki aylık döneminde gerçekleştirilen bakım faaliyetlerinde ise yaklaşık 10 milyon TL harcandığını kaydeden Odyakmaz, “Yıl sonuna kadar planlanan bakım bütçesini 171 milyon TL civarında belirledik. Bu kapsamda bin 519 kilometre hattın bakımı, 2 bin 471 trafonun ve bin 583 saha dağıtım kutusunun (SDK) bakımı gerçekleştirilecek. Söz konusu bakım çalışmalarının ardından bölgedeki elektrik şebekesi yenilenerek beraberinde kesinti sayı ve sürelerinde azalışlar oluşacaktır” şeklinde konuştu.

İHA