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Sedaş Ve Tes-İş Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başladı

SEDAŞ ve TES-İŞ arasında yürütülecek olan 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. SEDAŞ’ın teknik eğitim merkezindeki toplantıya SEDAŞ ve TES-İŞ üst düzey yöneticileri katıldı. 21 maddenin görüşüldüğü ilk toplantı karşılıklı iyi dilek mesajlarıyla gerçekleştirildi.

Sedaş Ve Tes-İş Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başladı

26 Ocak 2024 Cuma 15:39

 

 

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin açılış toplantısı yapıldı. SEDAŞ teknik eğitim merkezindeki görüşmelere; SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Yüksel, SEDAŞ Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Grup Müdürü Mücevher Yıldız Şişman, SEDAŞ Hukuk Müşaviri Mehmet Macun, SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Demet Çap ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde görev yapacak diğer SEDAŞ yöneticileri katıldı. TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Genel Merkez yöneticileri, Adapazarı Şube Başkanı Hasan Arıcı ve TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılım sağladığı ilk görüşmede sözleşmenin 21 maddesi üzerinde anlaşma sağlandı.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, TES-İŞ ile başlayan görüşmelerde karşılıklı anlayış ve iş birliğinin hâkim olacağına inandığını söyleyerek; “Çalışma arkadaşlarımızı yakından ilgilendiren sürecin ilk günündeyiz. Önceki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini de her iki tarafı memnun edecek şekilde tamamlamıştık. Bu sözleşmeyi de aynı hedefle tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu yıl da şirket ve çalışanlarımızın  menfaatlerini gözeterek sözleşmeyi nihayete erdireceğiz. Geçtiğimiz aralık ayının başında şirketimizin ortaklık yapısında değişiklik gerçekleşti. Hissedarlarımızın desteği, sizlerin katkısı ile iş birliği içerisinde yeni dönemin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.  Bu beklentiler doğrultusunda her zaman olduğu gibi tüm çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

 

 

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