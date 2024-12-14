ŞİLE DEVLET HASTANESİ ACİL BAĞLINTI YOLU VE YAYA ÜST GEÇİTİ RESMİ OLARAK HİZMETE BAŞLADI

Mütevazi Açılış..

Şile Devlet Hastanesi için kısa zamanda yapılan hazırlanan ve bitirilen proje için sade bir tören düzenlendi. Düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ,Kamu Kurum Amirleri Muhtarlar Dernek Başkanı ve çok sayıda muhtarın yanı sıra Şile Devlet Hastanesi yetkilileri katıldı.

ŞİLE’YE HOŞ GELDİNİZ BAKAN AMCA!..

Tören öncesi katılımcılarla sohbet eden ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın yanına gelen iki kız çocuğu Hoş Geldiniz Bakan Amca diyerek kendisine selem veren çocuklara Bakan Yardımcı Boyraz “ Ne güzel soğuk havaya rağmen iki tane evladımızı görmek içimizi ısıttı” diyerek geleceğin gençleriyle fotoğraf çektirdi.

İmar Yoluyla Yaklaşık 1 Km Mesafe ve Zaman Kaybına Son Verildi

Açılış konuşmasında ilk söz Karayolları 1.Bölge Müdürü Şenol Altıok’un oldu. “ Şile Ağva Kandıra yolunun İstanbul ilinin Ankara ve Kocaeli illerine bağlayan D100 oto yollarının dışındaki tek alternatifi olduğuna dikkat çekti.

Karayolları 1.Bölge Müdürü Şenol Altıok konuşmasına şu sözler devam etti. “Marmara bölgemizin en büyük lojistik ve ticari kapasiteye sahip Kocaeli ve İstanbul illerini birbirine bağlayan ayrıca Anadolu’ya bağlayan Devlet yolu olarak büyük önem arz etmektedir. Özellikle son yıllarda Şile, Ağva, Kandıra, Kaynarca bölgelerinde konut edinmedeki artışı ve turizm potansiyelinin hızla artması ayrıca Kandıra, Kaynarca, Karasu bölgelerindeki endüstriyel tesislerin, limanların İstanbul iline bağlantısını sağlaması nedeniyle trafik artışında ciddi artışlar meydana geliyor.

Şile Devlet Hastanesine erişim noktası olarak Meşrutiyet kavşağı üzerinden İmar yolu bağlantısıyla sağlanıyordu. Anayol trafiği üzerinde oluşan artış ve imar yolu üzerinde yer alan yaklaşık 1 km mesafede erişimi Acil vakalarda ambulansların girişinin gecikmesi hastaneye ulaşım noktasında olumsuzluk teşkil ediyordu. Bu durum karşısında hastaneye otoyol üzerinde direk hastaneye ulaşım noktasında ve yaya olarak gelen vatandaşlarımız içinde üst geçit projesini birlikte hazırladık ve kısa zamanda hayata geçirdik” dedi.

Şile’de Şahit Olduğumuz Önemli Hususlardan Birine Son Nokta Konuldu..

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya’da konuşmasında şu sözlere yer verdi. “Şile’de şahit olduğumuz hususlardan birisi olarak muhtarlarımız ve Şile halkından gelen talep ve istekler arasında Devlet Karayolundan hastanemize kestirme yol olarak hayata geçirilen bu yola kavuşmayı arzu ediyorlardı. Ne mutlu ki kısa zaman önce bitirilen bu projenin hayata geçmesi ve bugün hep birlikte hayata geçen bu önemli projede emeği geçen herkese başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere Bakan Yardımcımıza, bölge Müdürlüğümüze emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şile İstanbul’umuzun İncisi..

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz törende yaptığı konuşmasında Şile’nin İstanbul’un yeşiliyle, mavisiyle doğasıyla, deniziyle saymakla bitmeyecek güzellikleriyle İstanbul’umuzun incisidir vurgusu yaptı.

Bakan Yrd Osman Boyraz “Şile ‘nin özellikle yaz aylarında zaman zaman hafta sonlarında artık yoğun bir trafik akışının olduğu bir ilçe olduğuna dikkat çekmek istiyorum.Burada yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu yaşayan halk elbette bilir ama bir örnek vermek gerekirse “Dağın Eteğindekiler Dağın Yüksekliğinin Farkına Varmazlar” diye ama Şile insanımızın bunun farkında olduğuna ben inanıyorum.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi derdi olmayan insan dünyaya yük olurmuş. Bizlerin bir derdi var, bir mücadelesi var. Bu mücadelemizde milletimizin refahını artırmak, milletimizin mutluluğunu artırmak, milletimizin ekmeğini büyütmek. Bunun mücadelesini yapıyoruz bakın bugün ulaşımda devasa projeler yaptık. Anadolu’nun değişik bölgelerine gittiğiniz zaman Türkiye’nin hangi vilayetine giderseniz ulaşımın izini, ayak izini görürsünüz. Hava yoluyla gittiğiniz zaman o izleri orada da görürüsünüz, Karayoluyla, demiryoluyla gittiğiniz zaman her noktaya ulaşımın ve erişimin kolaylaştığı 6.000 km den 29.000 km çıkan bölünmüş yol ağından,50 km lik tünellerden bugün 750-800 km lik tünellerin yapıldığı, sıfır km olan hızlı tren hatlarının bugün 2500 km olduğunu kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını, deniz yollarında ki ulaşımlarda her yerde hizmetlerimiz katlanarak devam ediyor.

Bugün Marmaray’dan günde Gebze’den halkalıya 650.00 insanımız seyahat ediyor,Avrasya tünelinde 75-80 bin civarında araç geçişi oluyor, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden yaklaşık 120 bin ile 150.bin araç trafiğinin oluğu ortada acaba bu faaliyette olan projeleri bir haftalığına bakıma alsak neler yaşanacağı ortada yani Bolu’dan itibaren trafiğin takındığına hepimiz şahitlik ederiz. Ama Şilemize geldiğimizde bu çalışmanın öncülüğünü yapan İlçe Başkanımız Erdoğan Akgül, Muhtarlarımızdan gelen talepleri Sayın Bakamız Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte istişare ettik ve kendileri hemen buranın yapılmasında talimatlarını vererek gerekli iradeyi ortaya koydu ve çok kısa bir zaman içerinde sonuca ulaştık. Burada yapılan üst geçidimizin yanında bir üst geçit daha Ahmetli kavşağına doğru yerleşim alanlarına yakın noktada yapılacak. Ayrıca bu çalışmada alın teri döken çalışma arkadaşlarıma, Karayolları ekiplerine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(Ömer İLGEÇ)