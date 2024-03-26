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Temizlik yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Temizlik Her Yerde Projesi Resim Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.

Temizlik yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

26 Mart 2024 Salı 17:13


 Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen Temizlik Her Yerde Projesi Resim Yarışması’nda 5 farklı okuldan öğrenciler dereceye girdi. Birinciye tablet, ikinciye bluetooth kulaklık ve üçüncüye ise satranç takımı ödülünün verildiği yarışmada birinci ve ikinci derecelerdeki öğrencilerin resimleri aynı zamanda Gebze Belediyesi'nin hizmet verdiği temizlik araçlarının üzerine giydirildi. Resim yarışmasını kazanan öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resim öğretmenleri tarafından şu şekilde belirlendi. 
                           


İHA
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