TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİNDEN ERZİNCANDA TARİHİ TOPLANTI

TIMBIR GENEL BAŞKANI DR SÜLEYMAN BASA VE TİMBİR DOĞUANADOLU BÖLGESİ VE ERZİNCAN TEMSİLCİSİ SELÇUK ÖZDEMİRİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILMAK VE BELGESEL SUNUMU YAPMAK ÜZERE UÇAK ERZİNCANA GİDİRKEN MUHTEŞEM MANZARALAR ÇEKİP CANLI YAYINLAR YAPTIM





CAN ERZİNCANDAN. CAN AZERBAYCANA BELGESEL TADINDA SELAM OLSUN





https://www.youtube.com/watch?v=xGaGIZyrIbo





ERZİNCAN DA BELGESEL TADINDA. CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM





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ÜÇ SAATE YAKIN GECİKMELİ KALKAN A JET UÇAĞINDAN CANLI YAYIN İLE YOLA ÇIKTIK





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ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT HAVA LİMANINDAN CANLI YAYIN YAPTIK





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AZERBAYCAN İLETİŞİM ŞURASI VE TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİNİN ERZİNCAN PROGRAMI





TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ ERZİNCAN PROGRAMI 23-24-25 Mayıs 2025





* Saat 10.00: Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu’nu ziyaret

* Saat 11.00: Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u ziyaret

* Saat:12 öğle yemeği

* Saat:13:30 Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’yu ziyaret

* Saat 15.30: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’i ziyaret

* Saat 16.00: “Batı Azerbaycan’a Dönüş” başlıklı uluslararası konferans

* Marşlar ve Saygı Duruşu

* Saat 16:10: Açılış Konuşmalar

* Nahid Canbakışlı, III. Sektör Kamu Birliği İcra Direktörü, Proje Yöneticisi

* Aqil Ələsgər, Azerbaycan Basın Şurası Yönetim Kurulu Üyesi

* Dr. Süleyman Basa, Türk İnternet Medya Birliği Başkanı

* Prof. Dr. Çağrı ÇIRAK Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı

* Bekir Aksun, Erzincan Belediye Başkanı (Katılımları Halinde)

* Naqif Həmzəyev, Azerbaycan Milletvekili

* Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Valisi

* - Saat 17:00: “Batı Azerbaycan’a Dönüş” Paneli

* Semra Akyürek, Türkiye “Merhaba” Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni – Modaratör

* Menderes Demir, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı

* İsmail Kahraman, Araştırmacı-Yazar, İKTAV Vakfı Başkanı

* Ruslan Başirli, http://xn--haqqn-q4a.az/ Sitesi Ankara Temsilcisi

* Muhammet Kaçar, “Birlik Haber Ajansı Direktörü

* - Saat 18:00: Plaket Takdimi ve Anı Fotoğrafı

* Saat 20.00: Esentepe’de akşam yemeği

* Saat 21.30: Yönetim Kurulu Toplantısı

* Saat 22.00: Otele dönüş





24 Mayıs 2025 Cumartesi

* Saat 09.00: Kahvaltı

* Saat 10.00: Erzincan Müzesi ziyareti

* Saat 11.00: Şehir turu

* Saat 12.00: Ekşisu’da öğle yemeği

* Saat 13.00: Girlevik Şelalesi gezisi

* Saat 15.00: Ergan Dağı gezisi

* Saat 16.30: Terzibaba Türbesi ziyareti

* Saat 17.00: Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ziyareti

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TİMBİRİN ERZİNCAN PROGRAMI VALİYİ ZİYARETLE BAŞLADI





TİMBİR'den Erzincan Valisi Doç. Dr. Aydoğdu’ya ziyaret: "Burada ötekileştirme kültürü yok"





Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve heyeti ile Birlik Haber Ajansı (BHA) yönetimi Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Vali Doç. Dr. Aydoğdu, şehrin dinamiklerinden bahsederken "Erzincan'da ötekileştirme kültürü yok, aidiyet duygusunu hissedebilirsiniz." dedi.





Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyet ile Birlik Haber Ajansı (BHA) yönetimi, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’nun konuğu oldu, Vali Yardımcısı Ömer Özbay da ziyarette yer aldı.





Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, şehrin sosyal yapısını değerlendirirken, "Erzincan tipik bir Doğu Anadolu şehri değildir. Burada ötekileştirme kültürüne rastlanmaz, beraber yaşama ve aidiyet duygusu çok güçlüdür" dedi. Tarım ve turizmin kentin önemli dinamikleri olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, asayişin sağlandığını ve suç oranının çok düşük olduğunu da sözlerine ekledi.





Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve Birlik Haber Ajansı (BHA) yöneticileri, Erzincan Valisi’ni ziyaret ederek bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında bilgi aldı.





Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Birlik Haber Ajansı (BHA) yöneticileri, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, TİMBİR’in çalışmaları hakkında Vali Aydoğdu’ya genel bilgiler aktarıldı. Görüşmede, internet medyasının gelişimi ve bu alandaki güncel çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.





TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa başkanlığındaki heyet, kurumun medya alanındaki faaliyetleri ile kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürüttükleri projelere dair genel bir bilgilendirmede bulundu.





Erzincan Valisi Doç. Dr. Aydoğdu, şehrin sosyal yapısından tarımsal potansiyeline, turizmden asayişe kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu:





"Erzincan'da ötekileştirme kültürü yok"

"Erzincan kadim bir şehir. Şehrimizin güçlü ve zayıf yönlerinden bahsedecek olursam; Erzincan tipik bir Doğu Anadolu şehri değildir, burada beraber yaşama kültürünün çok iyi olduğu bir şehirle birliktesiniz. Burada şehir nüfusumuzun yaklaşık yüzde 33’ü falan alevi inançlı kardeşlerimizden oluşmaktadır. Türkiye’nin her yerinde vardır ama burada birbirini ötekileştirme kültürüne hiçbir şekilde rastlayamazsınız. Burada beraber yaşamayı, beraber hareket etmeyi, Erzincan’a aidiyet duygusunu çok derin hissettiğiniz bir yer burası. Karadeniz iklimini yaşayan üç şehrimiz var. Bayburt, Gümüşhane ve Giresun’a biz sınırız. Keşiş dağlarının arkasındayız. Munzur’un arkası da Ovacık’tır, Tunceli’dir. Yani Doğu’yu İç Anadolu’ya, Karadeniz’e, Karadeniz’i Doğu Anaolu’ya bağlayan tampon bir yerdedir Erzincan. 3. Ordu Komutanlığımız buradadır. Erzincan sanayi şehri değildir, organize sanayimiz var ama Aydın, Gaziantep ve Bursa gibi değildir. Burası inanılmaz bir tarım şehridir, toprakları çok verimlidir. Fay hattı geçtiği için, 1’e 20-25 veren bir şehirdesiniz. Tarım ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de sayılı şehirlerden birisi Erzincan. Doğası ve tabiatı çok güzel aynı zamanda su sporlarının başkenti diyebileceğiniz bir şehir var burada. Yamaç paraşütüne en uygun dağlardan birisi burada; hava sirkülasyonu çok iyi.





Tanoğlu: “Esnafın Ekmeğiyle Oynamayın”

Tanoğlu: “Esnafın Ekmeğiyle Oynamayın”

"Şehrin dinamikleriyle beraber hareket ediyoruz"

Aynı zamanda Erzincan’ın turistik özelliğini dünyaya tanıtan Kemaliye diye bir ilçemiz var. Bu sessiz şehir kavramını da üzerinde taşıyan ve UNESCO’nun koruma altına aldığı bir ilçemiz burası. Ahmet Kutsi Tecer’in köyü de oradadır. “Uzakta bir köy var, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür.” İnanç turizminde de Erzincan öne çıkan bir şehirdir. Alevi ve sunni türbelerin en çok olduğu beş ilden birisi Erzincan’dır. Yaklaşık 85 tane türbemiz yaşayan türbelerdir. İnanç turizmi noktasında da burada çok ciddi çalışmalarımız oldu.





Ergan Dağımız da burada önemli yerlerden. Zirvesi 3 bin 200 metre. Birinci etabı 2 bin 400 metre. On yıl içerisinde buraya yüz bin turist geldi. Geçen yıl 1 milyon 600 bin turist geldi. Buradaki tesisler bir yıl içerisinde yapıldı. Şehrin dinamikleriyle beraber hareket etmeyi çok seviyoruz.





"Biz iyiliği yaymayı seçtik"

Biz burada iki şeyi yasakladık; birincisi dedikodu, bir de iş dışında başka işlerle iştigal etmeyi yasakladık. Küçük şehirlerde iki şey çok hızlı yayılıyor; bir dedikodular, bir de iyilikler. Bizler iyilikleri yaymaya gayret ediyoruz. Toplumun her kesimine arkadaşlarımız ulaşıyor. Erzincan’ın daha iyi tanıtılması için Kültür Müdürü ile iş birliği yaparak, beş dakikalık bir Erzincan sunumu hazırlayarak, tüm taksicilere eğitim verdik.





"Bu şehrin çocukları teşekkür etmeyi biliyorlar"