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Başkan Büyükgöz Hal Esnafına Konuk Oldu

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretleri kapsamında konuk oldu Gebze Hali esnaflarına sabah çayına konuk oldu. Sabah çayını esnaflarla birlikte içen Başkan Büyükgöz, hayırlı işler bereketli kazançlar diledi

Başkan Büyükgöz Hal Esnafına Konuk Oldu

11 Şubat 2024 Pazar 00:26

 

 

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Toplumun tüm kesimlerinden vatandaşları iş yerlerinde, mahallelerinde, dernek ve sivil toplum kuruluşları merkezlerinde ziyaret eden Büyükgöz’ün son durağı Gebze Hal esnafları oldu. Hafta sonu erken saatte Gebze Haline giden Cumhur İttifakı belediye başkan adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz esnafları dükkanlarında ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Sabah çayını konuk olduğu hal esnaflarıyla birlikte yudumlayan Başkan Büyükgöz, ilçeye kazandırılan projelere ilişkin sohbet etti.

ESNAF KARDEŞLERİME HAYIRLI İŞLER DİLERİM

Hal esnaflarının sorularını ve taleplerini de dinleyen Cumhur İttifakı belediye başkan adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla kısa bir süre tamamlanacak olan modern hal binasında Gebzeli hemşerilerimize hizmet edecek olan hal esnaflarımıza misafirperverliklerinden ve desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Bu ziyaret vesilesiyle de helal rızık peşinde durup dinlemeden emek ve gayret sarf eden tüm esnaf kardeşlerime de hayırlı işler, bereketli kazançlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 
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