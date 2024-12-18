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Karavan park, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde 11 dönümlük alanda yapımına başladığı karavan parkta çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan yaklaşık 170 araç kapasiteli karavan park alanına asfalt serimi yapıldı.

Karavan park, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

18 Aralık 2024 Çarşamba 18:10

KARTEPE’YE KARAVAN PARK

Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası ile son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kartepe ilçesinde tatilcilerin karavanlarını sokak aralarına ve caddelere gelişigüzel park etmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, hem karavancıların sorun yaşamadan araçlarını park etmesi hem de bölge halkının trafik yoğunluğu yaşamaması için ilçeye karavan park kazandıracak.

 

ASFALT SERİMİ YAPILDI

Büyükşehir, Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak’ta 11 dönüm arazide yapılacak olan 170 araç kapasiteli karavan park için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi, park alanına plentmiks temel ve asfalt serimi yaptı. Ekipler, hava şartları elverdiği sürece projenin tamamlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

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