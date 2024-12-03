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Çayırova’da yılın son meclisi yapıldı

Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün gerçekleşti. Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Çayırova'da yılın son meclisi yapıldı

03 Aralık 2024 Salı 17:58

 Çayırova’da 2024’ün son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Özel bireylerimizin bir gün değil her zaman yanlarındayız. Engellerin sevgiyle aşılacağına inanıyoruz ve bu doğrultuda engelleri sevgiyle aşıyor, hayatı paylaşıyoruz” dedi.

 

5 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından 5 gündem maddesi görüşüldü gündemin ikinci maddesi olan Şelale Park Sosyal Tesisleri’nde uygun fiyatlı tabldot yemek ile kahvaltı tarifeleri ve Şelale Park Sosyal Tesisleri’nde self servis hizmeti verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin dördüncü ve beşinci maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündem dışı konuşmaların ardından sona ererken, bir sonraki meclis toplantısının 7 Ocak 2025 saat 14.00’da yapılmasına karar verildi.


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