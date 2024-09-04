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Sokak ortasında kavga: Kaçmaya çalışırken jandarma yakaladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Jandarma ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşıran saldırgan, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında kavga: Kaçmaya çalışırken jandarma yakaladı

04 Eylül 2024 Çarşamba 18:56

 Olay, gece saatlerinde Kirazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Z. ile A.D. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Olaya başka şahısların da dahil olmasıyla taraflar birbirlerine saldırdı. A.D., M.A.Z'yi kolundan bıçakladı. Olaya tanık olan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. A.D. kaçmaya çalıştığı esnada olay yerine Gebze Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, olaya müdahale etti. Jandarma, "dur" ihtarı için havaya bir el uyarı ateş açtı. Silah sesini duyan A.D. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan M.A.Z. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.  
 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
            


İHA
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